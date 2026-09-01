Una estudiante de 19 años fue apuñalada por un joven en las instalaciones de la Facultad de Medicina

Un estudiante apuñaló a una compañera de clase este martes de tarde en la Facultad de Medicina, confirmaron fuentes del Ministerio del Interior a El País.

El joven fue detenido tras el hecho de violencia de género contra la víctima, de 19 años.

La situación empezó porque el ahora detenido "le estaba recriminando un saludo de cumpleaños" a la joven.

La víctima presenta dos puñaladas, una en el abdomen y otra en la cara. Se encuentra internada en un centro de salud tras ser trasladada por la emergencia que llegó al lugar.

El victimario se encontraba con la joven cuando fue detenido. Personal de Policía Científica trabaja en el lugar para realizar las pericias correspondientes.