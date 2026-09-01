Una estudiante de 19 años fue apuñalada por un joven en las instalaciones de la Facultad de Medicina
El joven fue detenido tras el hecho de violencia de género contra la víctima. La joven recibió puñaladas en el abdomen y en la cara. Se encuentra internada en un centro de salud.
Un estudiante apuñaló a una compañera de clase este martes de tarde en la Facultad de Medicina, confirmaron fuentes del Ministerio del Interior a El País.
El joven fue detenido tras el hecho de violencia de género contra la víctima, de 19 años.
La situación empezó porque el ahora detenido "le estaba recriminando un saludo de cumpleaños" a la joven.
La víctima presenta dos puñaladas, una en el abdomen y otra en la cara. Se encuentra internada en un centro de salud tras ser trasladada por la emergencia que llegó al lugar.
El victimario se encontraba con la joven cuando fue detenido. Personal de Policía Científica trabaja en el lugar para realizar las pericias correspondientes.
Línea para asistencia a víctimas de violencia de género
Es un servicio telefónico de orientación a mujeres en situación de violencia doméstica, gratuito, confidencial, de alcance nacional que funciona los 365 días del año, las 24 horas del día.
¿Qué hacer ante una situación de violencia?
- Hablalo con personas de tu confianza: familiares, amigas/os, vecinas/os.
- Si decidís hacer una denuncia policial buscá antes el asesoramiento y apoyo de los servicios especializados en violencia doméstica que te dan el Estado y las organizaciones civiles.
- Irte de tu casa porque te maltratan no es abandono de hogar. Si decidís hacerlo dejá una constancia en la Seccional Policial.
- Si estás lastimado, recurrí a cualquier centro asistencial, policlínica o emergencia móvil y pedí un certificado por las lesiones constatadas.
- Evitá estar solo cuando percibas que pueden agredirte.
- Alertá a alguna vecina/o para que pueda ayudarte. Dejá alguna ventana abierta y la puerta sin llave.
- Si el agresor ya no vive en tu casa, no le abras la puerta y si insiste llamá al 911.
- Cuando visite a tus hijos/as evitar estar solo.
- Cambiar las rutinas si te persiguen.
- Pedí que te acompañen al salir del trabajo, fijate si el agresor se encuentra en las cercanías para evitarlo y/o llamar a la policía.
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