La Policía detuvo a una persona tras balacera que se registró en el barrio Marconi

La Policía detuvo a una persona tras una balacera que mantuvo en vilo al barrio Marconi este mediodía.

La persona fue detenida luego de ser encontrada levantando casquillos de bala que sirven como evidencia para la Policía.

Sobre las 13:00, el sistema shotspotter de la Policía detectó una ráfaga de fuego en una zona próxima a un puente ubicado entre la intersección de Wellington y Rambla Costanera. Inmediatamente, se movilizaron efectivos de la Zona III.

Los disparos fueron efectuados por dos individuos en moto. Se presume que los tiros iban dirigidos a una boca de venta de droga de la zona y fueron efectuados por delincuentes de otro barrio.

Al llegar la policía, se escuchó otra ráfaga de alrededor de 30 disparos provenientes de una zona de tupida vegetación próxima a un asentamiento. En ese momento efectivos policiales solicitaron a los medios de comunicación que se encontraban en el lugar que se resguardaran detrás de sus vehículos y se tiren al piso. El episodio fue transmitido en vivo por varios canales.

Tras la balacera, una funcionaria policial divisó un auto sospechoso circulando por la calle Torricelli y se comenzó a trabajar en su búsqueda.

Posteriormente, llegó al lugar personal de Policía Científica. En ese momento, los efectivos divisaron a un hombre levantando vainas de bala, por lo que se procedió a su detención. En el lugar se encontraron unos 13 casquillos.

Producto de la balacera, algunas personas que se encontraban en la acera corrieron al interior de su vivienda a refugiarse. No hubo ningún herido, pero el auto de un vecino recibió dos impactos de bala en la puerta trasera. El coche ya había recibido otro disparo en su puerta delantera hace aproximadamente una semana.

Tras la balacera, personal del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO), se desplegó en el barrio en búsqueda de los implicados.