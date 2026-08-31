Balacera en el Marconi: dispararon desde una moto y trabajadores de la prensa tuvieron que tirarse al piso
La Policía le solicitó a los medios de comunicación que se encontraban en el lugar que se resguarden. El autor de los disparos fue visto circulando por la calle Torricelli.
La Policía trabaja en un fuerte operativo en el barrio Marconi, tras una ráfaga de disparos en Wellington y Rambla Costanera. En el lugar se encontraron más de 10 casquillos y un auto resultó con al menos un impacto.
Se escucharon alrededor de 30 disparos, según informó desde el lugar Telemundo (Canal 12). La Policía le solicitó a los medios de comunicación que se encontraban en el lugar que se resguarden y se tiren al piso por cuestiones de seguridad.
🔴🔴 URGENTE: TIROTEO EN MARCONI; HAY UN FUERTE OPERATIVO POLICIAL 🚨— Telemundo (@TelemundoUY) August 31, 2026
⚠️ La Policía le solicitó a la prensa presente resguardarse y tirarse al piso.
👉 Lo cuenta @EmiWigman pic.twitter.com/2kOK8F05n9
Tras la balacera, una funcionaria policial divisó un auto sospechoso circulando por la calle Torricelli y se comenzó a trabajar en su búsqueda.
Personal del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) trabaja en preservar la escena.
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