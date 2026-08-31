Balacera en el Marconi: dispararon desde una moto y trabajadores de la prensa tuvieron que tirarse al piso

La Policía trabaja en un fuerte operativo en el barrio Marconi, tras una ráfaga de disparos en Wellington y Rambla Costanera. En el lugar se encontraron más de 10 casquillos y un auto resultó con al menos un impacto.

Se escucharon alrededor de 30 disparos, según informó desde el lugar Telemundo (Canal 12). La Policía le solicitó a los medios de comunicación que se encontraban en el lugar que se resguarden y se tiren al piso por cuestiones de seguridad.

🔴🔴 URGENTE: TIROTEO EN MARCONI; HAY UN FUERTE OPERATIVO POLICIAL 🚨



⚠️ La Policía le solicitó a la prensa presente resguardarse y tirarse al piso.



👉 Lo cuenta @EmiWigman pic.twitter.com/2kOK8F05n9 — Telemundo (@TelemundoUY) August 31, 2026

Tras la balacera, una funcionaria policial divisó un auto sospechoso circulando por la calle Torricelli y se comenzó a trabajar en su búsqueda.

Personal del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) trabaja en preservar la escena.

Policía trabaja en barrio Marconi tras ráfaga de disparos. Foto: Teledía/Canal 4.