Adolescente de 17 años fue asesinado tras una intensa balacera en el Marconi: buscan a autores del crimen

Un adolescente de 17 años fue asesinado este viernes tras ser víctima de un ataque a balazos que tuvo lugar en horas de la tarde en el barrio Marconi de Montevideo. Tras recibir un disparo en el tórax, el joven fue trasladado la policlínica Capitan Tula y luego al Hospital Pasteur, donde falleció horas más tarde.

Según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País con fuentes policiales, efectivos concurrieron al cruce de Enrique Castro y Abel Chiflet tras recibir una alerta de disparos en la zona.

En el lugar, la Policía localizó varias vainas y preservó la escena para que trabaje personal de Policía Científica. Por otro lado, el departamento de Investigaciones de la Zona Operacional III trabaja en aclarar cómo ocurrió el crimen y en la identificación de los responsables.

De acuerdo al citado medio, tras recibir el disparo, el adolescente fue trasladado a la policlínica de Capitán Tula en un auto de un particular.

Un hombre que robaba cables en una columna de UTE murió tras sufrir una descarga eléctrica

La Jefatura de Policía de San José recibió un llamado al 911 en horas de la mañana de este viernes, por un hombre que había sufrido una descarga eléctrica mientras, presuntamente, hurtaba cables de una subestación de UTE, informó San José Ahora y confirmó El País con fuentes policiales.

Un móvil policial fue hasta el lugar, sobre el kilómetro 89 de la ruta 3 -cerca de las instalaciones de Molinos de San José- y los efectivos constataron a la víctima, colgada de una columna del tendido eléctrico de media tensión, inconsciente.

Patrullero policial durante un operativo. Foto: Fernando Ponzetto/Archivo El País.

Se coordinó con una emergencia médica y personal de bomberos, y finalmente se constató su fallecimiento.

Posteriormente la Policía lo identificó como un hombre de 35 años poseedor de antecedentes penales. Policía Científica trabajó en la escena.