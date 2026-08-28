"Cobardía política" y "debe pedir disculpas": críticas a subsecretaria de Interior por dichos sobre Larrañaga

El senador del Partido Nacional Javier García y el senador del Partido Colorado Andrés Ojeda cuestionaron este viernes a la subsecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde, luego de que esta afirmara que la consigna “hay orden de no aflojar”, impulsada por el fallecido exministro Jorge Larrañaga durante su gestión, estuvo asociada a una serie de problemas que afectaron a la Policía, entre ellos suicidios, problemas de salud mental y consumo problemático de sustancias.

En declaraciones a Búsqueda, Valverde se refirió a la situación de salud mental, las condiciones laborales y la forma de trabajo de los policías. Al aludir a la consigna que Larrañaga convirtió en uno de los emblemas de su gestión al frente del Ministerio del Interior, entre 2020 y 2021, sostuvo que “con esa ‘orden de no aflojar’ del gobierno pasado tuvimos en la Policía suicidios, violencias institucionales, problemas de salud mental, consumo problemático de todo tipo de sustancias”.

“Nos dejaron una Policía que está violentada institucionalmente y enferma y con problemas de salud mental graves”, agregó la subsecretaria.

Las declaraciones generaron críticas de dirigentes de la oposición. García, quien fue ministro de Defensa Nacional durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, calificó los dichos como “un desastre” y de “muy mal gusto”.

Javier Garcia, senador del Partido Nacional. Foto: Francisco Flores.

“Criticar y adjudicar aumento de drogas y suicidios a Larrañaga, con la ausencia de Larrañaga, habiendo fallecido, que la subsecretaria actual del Interior le adjudique suicidios en la Policía me parece de un pésimo mal gusto. Es improcedente”, afirmó el senador nacionalista en rueda de prensa.

Para García, “aprovechar que una persona no está es una cobardía política” y consideró que Valverde “merece una disculpa”.

El legislador también vinculó este episodio con las dificultades para el diálogo entre el oficialismo y la oposición. “Después en el gobierno se asombran porque dicen que no entienden por qué no nos podemos encontrar, pero ¿cómo encontrarnos si se aprovechan que una persona está fallecida para adjudicarle lo que le adjudicó la subsecretaria?”, cuestionó. Cabe recordar que estaba previsto un encuentro entre el presidente Yamandú Orsi y líderes de los partidos políticos, sin embargo, tal como informó El País, desde el Partido Nacional creen que no están las condiciones para participar de esta instancia.

Jorge Larrañaga. Foto: Leonardo Mainé

"Semejante disparate"

Por su parte, Ojeda también apuntó contra Valverde a través de una publicación en la red social X. El senador colorado consideró que había pasado “casi inadvertido este semejante disparate de la subsecretaria del Ministerio del Interior”, a quien cuestionó por atribuirle “suicidios de policías a la emblemática consigna de Jorge Larrañaga ‘hay orden de no aflojar’”.

Según Ojeda, se trata de “una afirmación falsa y un agravio gratuito”, además de un cuestionamiento a “una de las consignas que la Policía hizo verdaderamente propia”.

El senador colorado sostuvo que las declaraciones de Valverde “ameritan una disculpa” y cerró su mensaje reivindicando la frase que popularizó Larrañaga durante su gestión: “Hoy, más que nunca, hay orden de no aflojar”.

Pasó casi inadvertido este semejante disparate de la subsecretaria del @Minterioruy , atribuyéndole suicidios de policías a la emblemática consigna de Jorge Larrañaga “hay orden de no aflojar”.



No solo es una afirmación falsa y un agravio gratuito, sino que significa atacar una… https://t.co/IZOVmu90xW pic.twitter.com/ZdXOAF2Gcv — Andrés Ojeda (@AndresOjedaOk) August 28, 2026