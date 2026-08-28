Las fotos y videos del multitudinario cortejo fúnebre de Ruben Rada rumbo al Cementerio del Norte

El jueves se realizó una masiva despedida en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo al músico Ruben Rada, fallecido el miércoles a los 83 años a causa de una neumonia bilateral. Este viernes, a las 11.00 como estaba anunciado, los restos del músico partieron rumbo al Cementerio del Norte, acompañado por cientos de amigos, familiares y seguidores del artista nacido en barrio Sur.

Desde Isla de Flores y Santiago de Chile partió el cortejo fúnebre, seguido por tambores, música y alegría, como había pedido Rada en la canción "Muriendo de plena".

Ese sentir ya se había visto en el velatorio, que contó con la presencia de amigos, familiares y buena parte del espectro político. Además, varios artistas, entre ellos Natalia Oreiro, Leon Gieco y Jorge Nasser, cantaron en el velatorio, generando una de las imágenes más recordadas del día.

Ayer, una multitud de personas se acercó hasta el Palacio Legislativo para despedirlo, y este viernes volvió a sonar “Muriendo de plena”. La cuerda de tambores que acompañó la procesión estuvo liderada por el Lobo Nuñez y había músicos de C1080, Integración y otras comparsas. Además, el presidente Yamandú Orsi y su esposa Laura Alonsoperez estaban al costado de la procesión.

El cortejo también pasó por la Casa de la Cultura Afrouruguaya antes de continuar el camino hasta el Cementerio Central.

El Lobo Núñez, junto a una cuerda de tambores, en el cortejo funébre de Ruben Rada. Foto: Darwin Borrelli