Natalia Oreiro viajó a Uruguay para despedir a Ruben Rada: "Lo queremos recordar con la alegría que se merece"

La actriz y cantante Natalia Oreiro fue una de las figuras de la cultura que viajó a Montevideo este jueves desde Argentina para dar el último adiós a Rubén Rada, fallecido el miércoles a los 83 años. La artista llegó al Palacio Legislativo para participar del velatorio en el Salón de los Pasos Perdidos, que comenzó a las 14:00 y se extenderá hasta las 21:00, con ingreso del público por la puerta principal del edificio, sobre Avenida del Libertador.

A su arribo a Montevideo, el vehículo en el que viajaba —conducido por su pareja, Ricardo Mollo— fue interceptado por Telenoche (Canal 4). Al ser consultados desde la ventanilla sobre lo que significaba Rada en su vida, Mollo definió al legendario músico uruguayo como "un ser muy querido" y "un gran inspirador".

Si bien Oreiro agradeció al cronista y prefería no pronunciarse, finalmente expresó: "Estamos muy conmovidos, pero lo queremos recordar con la alegría que se merece. Con mucho candombe como él quería. Vinimos a acompañar a la familia".

Sobre las 16:00 se vivió uno de los momentos más emotivos de la jornada. León Gieco, Natalia Oreiro, Ricardo Mollo, Jorge Nasser, los hijos de Rada y su esposa, Patricia Jodara, se reunieron alrededor del féretro para cantar "Blumana". La canción dio paso luego a "Muriendo de plena", uno de los grandes clásicos de Rada. Las voces de los familiares y músicos fueron acompañadas por las personas presentes, que marcaron la clave de candombe con las palmas y corearon la letra.

Natalia Oreiro y Ricardo Mollo en el velatorio de Ruben Rada. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

La relación entre Oreiro y Rada estuvo atravesada por la música y sus carreras se cruzaron en más de una oportunidad. En 2016, por ejemplo, ambos hicieron una versión del clásico "Corazón Valiente", de Gilda, y grabaron un videoclip que supera las 14 millones de reproducciones en YouTube.

En 2022 volvieron a coincidir. Oreiro se puso al frente del programa La Voz Uruguay en Canal 10, donde Rada participó como jurado junto a Valeria Lynch, Lucas Sugo y Agustín Casanova.

El velatorio se realiza luego de que el presidente Yamandú Orsi decretara duelo oficial para este jueves y recordara públicamente su vínculo con Rada. El sepelio del músico tendrá lugar este viernes 28 de agosto: el cortejo partirá a las 11:00 desde la esquina de Isla de Flores y Santiago de Chile con destino al Cementerio del Norte.