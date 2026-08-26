De Natalia Oreiro a Charly García y Maxi de la Cruz: los mensajes de despedida de los famosos a Ruben Rada

La muerte de Ruben “El Negro” Rada conmovió este miércoles a la música y la cultura rioplatense. El artista falleció a los 83 años, después de permanecer cerca de un mes internado por una neumonía bilateral, y la noticia provocó una inmediata ola de mensajes de despedida de músicos, actores, periodistas y figuras de la televisión de Uruguay y Argentina.

Entre quienes lo despidieron estuvo Natalia Oreiro, que eligió una de las canciones de Rada para comenzar su homenaje. “Botija de mi país, espero que seas feliz vistiendo de amor a tus hermanos”, escribió, para luego reproducir parte de la letra de “Botija de mi país”.

Después, la actriz y cantante le dedicó unas sentidas palabras al músico: “Querido Negro… no tengo palabras, fuiste, sos y serás lo más grande del Uruguay… como artista, como persona, como amigo”.

Oreiro destacó además algunas de las características que más admiraba de Rada: “Inteligente, cálido, generoso y ocurrente”.

Y cerró su mensaje con una certeza sobre la permanencia de su obra: “A vos no se te va a extrañar, porque cada rincón, cada canción, te tendrá siempre presente en todos los corazones de los que te amamos y admiramos profundamente”.

Desde Argentina, Coti también expresó su dolor por la pérdida y puso el foco en el vínculo personal que tenía con el músico. “Te extrañaremos eternamente. Negro querido. Hasta el fin de los días. Nos diste amor hecho música. Siempre nos harás falta”, escribió.

El músico argentino agregó: “No tengo manera tan grande de agradecer tu amistad y tu legado. Mi abrazo enorme y triste a tu familia hermosa. Te amo”.

También Juan Campodónico, músico y productor uruguayo, reaccionó a la noticia con un mensaje breve pero contundente: “Qué dolor más grande! Ya eras inmortal hace mucho. Siempre vas a estar. Buen viaje!”.

Maxi de la Cruz lo despidió así: "Querido Negro divino, te vamos a extrañar, la música te va a extrañar,te quiero mucho, somos familia. Con los ojos llenos de lágrimas te despido".

Y añadió en relación a su padre, Cacho de la Cruz, fallecido en diciembre pasado: "Mandale un beso y abrazo grande al viejo, y seguro te vas a reencontrar con toda esa banda linda, Osvaldo, Federico, Mateo,Bachicha y tantos más. Acá queda tu música, así que vas a ser eterno".

Desde la cuenta oficial de Los Auténticos Decadentes, con quien Rada trabajaba en un disco, también enviaron condolencias: “Hoy despedimos con una tristeza enorme a nuestro querido Negro Rada. Amigo, maestro y compañero de tantos momentos. Gracias por tu música, por tu magia, por tu alegría y por todo lo que nos regalaste dentro y fuera del escenario. Tu música y tu felicidad se quedan para siempre con nosotros”.

Charly García eligió una foto de un momento juntos y a las risas para despedir a su amigo. Y lo hizo con la canción "Dedos".

Valeria Lynch, que fue compañera de Rada cuando ambos fueron coach en La Voz Uruguay (Canal 10) escribió debajo de la publicación que anunciaba su partida: "Que noticia tan triste! Gracias Negro querido por tu música y tu don de gente. Por siempre en mi corazón Que se ilumine tu camino hacia el descanso eterno".

La foto que eligió Charly García para despedir a Rada en redes sociales.

Agustín Casanova, también compañero en el reality de Saeta, también lo despidió desde el afecto: “Hasta pronto mi buen amigo”.

Fata Delgado expresó su enorme tristeza y envió un abrazo gigante a su familia: "QEPD mi ídolo querido”.

La modelo Patricia Wolf destacó el lugar que Rada ocupa en la identidad uruguaya. “Le mando un abrazo lleno de amor a toda la familia. Su memoria va a quedar para siempre en nosotr@s y en futuras generaciones como testigo de nuestra identidad. Gracias por tanto Ruben”, escribió.

Diego Delgrossi envió un abrazo enorme a toda su familia y le agradeció por todo lo que dejó a la cultura nacional: "Tristísimo", resumió.

También el músico Benjamín Amadeo se expresó desde Argentina: “Qué triste negro querido, descansa en paz”.

Los mensajes también llegaron desde distintos ámbitos de la televisión y el espectáculo. Ximena Barbé, Migue Granados, Pablo Turturiello, Eliana Dide, Gastón Reyno, Manuela Da Silveira, Victoria Zangaro, Pachu Peña, Noelia Campo, Lucía Rodríguez, entre otros, se sumaron a las muestras de afecto y reconocimiento.

Fernando Tetes escribió en X: “Voló a dirigir la banda el negro más lindo de todos, el más nuestro, el que nos enseñó, emocionó, nos hizo cantar, reír, llorar. Gracias por tanto”.

El periodista también tuvo un mensaje para la familia: “Tu música se queda, nos la quedamos siempre”.

Alberto Kesman recordó su admiración por Rada y los numerosos recitales a los que asistió. “Un fenómeno de la música y el canto! Del candombe y la alegría, bien uruguayo, creativo, insuperable, con voz privilegiada”, escribió. “Negro querido, tus canciones, tu música, tu figura no morirán jamás!!”, agregó.

Por favor qué día más triste!!

Falleció Rubén “El Negro” Rada. Un fenómeno de la música y el canto ! del candombe y la alegría, Bien uruguayo,creativo , insuperable, con voz privilegiada.Lo consideré como un amigo por admiración con mucha simpatía en nuestros encuentros .fui a… pic.twitter.com/6jENWdxTjx — Alberto Kesman (@KesmanAlberto) August 26, 2026

Otros comunicadores eligieron justamente una de sus frases más conocidas para despedirlo. Alfredo Dante escribió: “Que no haya llantos ni pena. Y que suenen muchas plenas. QEPD”.

En la misma línea, Alejandro Figueredo publicó: “Cuando yo me muera no quiero llanto ni pena… QEPD al gran Negro Rada! Gracias por tanto!”.

Nacho Álvarez también prefirió honrarlo con su clásico hit: “Cuando yo me muera no quiero llantos ni pena, prefiero que se me vele bailando una rica plena”. Q.E.P.D", escribió el periodista, junto al video oficial de la canción.

“Cuando yo me muera no quiero llantos ni pena, prefiero que se me vele bailando una rica plena”. Q.E.P.D. https://t.co/EO5aETc8au — ignacio alvarez (@igalvar71) August 26, 2026

Y Sergio Gorzy recordó la fecha de nacimiento y muerte del músico: “16 de julio de 1943. 26 de agosto de 2026. Hasta siempre che negro Rada... QEPD. Recordemos que no quería llanto ni pena”. Además, compartió la letra de “Muriendo de plena”.

El director uruguayo Adrián Caetano también recurrió a la identidad nacional para despedirlo. Junto a una fotografía del músico escribió: “Botija de mi país, el cielo ahora y para siempre será uruguayo”.

Gracias Ruben Rada por tu música, por la inspiración por la vida. Abrazo a su familia. Y a todos los que lo lloramos. — Mariana Percovich 🇺🇾🏳️‍🌈 (@PercoMariana) August 26, 2026

La actriz y directora Mariana Pércovich le agradeció “por tu música, por la inspiración, por la vida”, mientras que la periodista Lucía Brocal resumió su despedida en cuatro palabras: “Hasta siempre negro querido”.

Diego González destacó tanto su talento como su personalidad: “Qué tristeza el fallecimiento de Ruben Rada, cariñoso, súper talentoso y buen tipo. Mi abrazo y pésame a toda su familia y amigos. Descansa en paz”.

También Federico Buysan recordó sus múltiples facetas: “Ruben fue un artista sensacional!! Músico, cantante, compositor, actor, presentador de televisión, los disfrutamos los adultos y nuestros hijos. Crack!!! De lo mejor de nuestra cultura”.

🥲 Abrazo enorme a toda la familia y amigos del querido “Negro” Rada.

Rubén fue un artista sensacional!!



Músico, cantante, compositor, actor, presentador de televisión, los disfrutamos los adultos y nuestros hijos. Crack!!!

De lo mejor de nuestra cultura. pic.twitter.com/vPs7NK4g10 — BUYSAN (@Buysan) August 26, 2026

Viviana Ruggiero, conductora de Telenoche (Canal 4), sintetizó la dimensión de la pérdida: “Se murió Ruben Rada, a los 83 años. Se fue uno de los imprescindibles de la música popular uruguaya”.

Rada murió cuando todavía tenía proyectos artísticos en marcha. Trabajaba en un disco junto a Los Auténticos Decadentes, preparaba conciertos con Chico César y tenía previsto reencontrarse con integrantes originales de Tótem para un homenaje en el Auditorio Nacional del Sodre.

Este miércoles, mientras las redes sociales se llenaban de fotos, canciones y recuerdos, músicos, artistas y periodistas de ambas orillas coincidieron en una misma idea: el Negro Rada se fue, pero su música quedará para siempre.