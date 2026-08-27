La sentida despedida de Blanca Rodríguez a su amigo Rada: "Artista exquisito" y con "un humor descacharrante"

"Yo era amiga de Rada", así definió la senadora frenteamplista Blanca Rodríguez su relación con el cantante y compositor Ruben Rada, que murió este miércoles a los 83 años.

En diálogo con El País, en el marco del velorio del popular artista, Rodríguez señaló que tiene "el mejor de los recuerdos" de Rada "además de una valoración de él como persona y de él como profesional. Era realmente un músico exquisito".

"Nosotros solemos asociar de pronto al candombe, porque es lo que más recorrió y lo asociamos a la percusión. Pera era un individuo que podía manejarse con cualquier instrumento. Que podría reproducir esos sonidos con la voz", expresó la senadora del Frente Amplio.

En ese sentido, Rodríguez expresó que Rada "transitó por los distintos géneros de la música, no solo el candombe: el blues, jazz, bolero, plena, murga". "Con un oído privilegiado para ser un autodidacta. Realmente creo que Rada nos ha dejado un legado de una música exquisita, pero también un estilo de alegría, de subirse a un escenario y contagiar esa alegría y celebrar la vida cada vez", apuntó.

Ruben Rada. Foto: Archivo El País.

"Una fila de gente bajo agua para despedirse"

"Él nos dijo ´Cuando yo me muera no quiero llanto ni pena´, eso se está cumpliendo. Hay una fila de gente bajo agua que quiere despedirse de Rada. Esto es el mejor homenaje para él y toda su gente", señaló la senadora del FA en el marco del velatorio del músico.

Al ser consultada sobre una canción preferida de Rada, expresó: "Veía que los ómnibus están con el cartel ´Quién va a cantar´, me parece un homenaje precioso. Me gustan mucho sus canciones de los comienzos, Las Manzanas, Orejas, Dedos. Te diría que las del final son las que uno baile en cada casamiento, cumpleaños".

Por último, Rodríguez resaltó su buena onda con el músico, ya compartió varios idas y vueltas divertidos al aire con Rada, cuando ella conducía el informativo de Subrayado (Canal 10) y él era jurado del programa La Voz. "Tenía un sentido del humor descacharrante, eso lo voy a extrañar mucho. No abunda la gente con ese sentido del humor", concluyó la legisladora.