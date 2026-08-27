El sentido homenaje de la primera esposa de Ruben Rada y madre de su hija Lucila: fotos y canciones inolvidables

La muerte de Ruben Rada, a los 83 años, generó innumerables mensajes de despedida y homenajes dentro y fuera de Uruguay. Entre ellos estuvo el de María Fernanda Vivanco, primera esposa del músico y madre de su hija mayor, Lucila Rada, quien eligió las canciones y las imágenes familiares para recordar al artista.

La productora argentina compartió en sus historias de Instagram un video acompañado por una frase sobre la sensibilidad que caracterizó al músico uruguayo: “Algunas personas escuchan la música. Otras la sienten. Gracias Ruben Rada”, escribió Vivanco, junto a un corazón celeste.

La publicación tuvo además un componente emotivo: de fondo sonaba Mi país, una de las canciones emblemáticas del repertorio de Rada y una composición profundamente ligada a su identidad uruguaya.

Vivanco realizó luego una segunda publicación. En este caso armó un collage con distintas fotografías familiares tomadas a lo largo de los años. Allí se puede ver a Rada junto a Lucila y también aparecen Matías y Julieta Rada, los hijos que el músico tuvo con Patricia Jodara, su esposa y compañera hasta el final de su vida.

Para acompañar esas imágenes, Vivanco volvió a recurrir a la obra del artista y eligió otro de sus clásicos: Quién va a cantar.

María Fernanda Vivanco.

Una historia que comenzó en los años 80

María Fernanda Vivanco y Ruben Rada fueron pareja a comienzos de la década de 1980, durante una etapa en la que el músico desarrolló buena parte de su actividad en Argentina. Rada vivió durante unos 12 años en Buenos Aires, ciudad fundamental en la proyección internacional de su carrera.

De la relación entre Rada y Vivanco nació en 1981 Lucila Rada, actriz y cantante que siguió el camino artístico de su padre y que es la mayor de sus tres hijos.

Vivanco también tuvo un pasado vinculado al canto, aunque posteriormente desarrolló su carrera principalmente como productora de eventos y empresaria del sector turístico.

Años después de aquella relación, Rada formó una familia con Patricia Jodara, también argentina y madre de Matías y Julieta. El músico siempre habló con afecto y reconocimiento de las dos mujeres con las que tuvo a sus hijos.

En una entrevista con Montevideo Portal, al referirse a los orígenes y la educación de su familia, Rada destacó especialmente los valores que encontraba tanto en Patricia como en María Fernanda.

“Mi mujer es argentina y la madre de Lucila también. Lucila es negra vasca; la madre es María Fernanda Vivanco”, contó entonces.

Y al hablar de sus hijos y de las dos madres, dejó una definición cargada de cariño: “Vienen de una fábrica linda de madres de parte de las dos, que son personas súper inteligentes, buena gente, sin prejuicios”.

