Enviaron a la cárcel a Axel Joel Mattos, líder de "Los Colorados", tras 20 allanamientos en Cerro Norte

Un operativo policial en Cerro Norte con 20 allanamientos simultáneos durante las primeras horas del pasado martes permitió detener a cuatro personas, entre ellas Axel Joel Mattos, un joven de 25 años identificado como el líder de la banda criminal "Los Colorados", que están enfrentados a los Albín y los Suárez en ese barrio.

Mattos, poseedor de antecedentes penales, fue formalizado por un delito continuado de tráfico interno de armas de fuego especialmente agravado por integrar una organización criminal, reiterados delitos de disparo de arma de fuego y acometimiento de arma apropiada, porte de arma de fuego con sus números identificatorios limados y un delito de lavado de activos, todos en régimen de reiteración real y en calidad de autor. Por este motivo se dispuso prisión preventiva por cuatro meses mientras avanza la investigación.

El juez de Crimen Organizado de primer turno Alejandro Asteggiante también imputó a una joven de 25 años por un delito de asistencia al lavado de activos en calidad de autora y deberá pasar al menos cuatro meses en la cárcel, en el marco de la investigación. Según confirmaron fuentes del Ministerio del Interior a El País, se trata de la pareja de Mattos.

Otros dos detenidos en el operativo fueron imputados en la jornada previa, pero ambos por un delito de agravio a la autoridad policial. Un joven de 21 años deberá fijar domicilio y tendrá prohibición de salir del país pero continuará en libertad, igual que un hombre de 44 años. En definitiva, ambos quedaron el libertad.

El comunicado emitido por la Jefatura de Policía de Montevideo indica que "la investigación desarrollada por el personal policial permitió retirar de circulación armas, municiones y otros elementos de interés criminalístico, constituyendo un avance significativo para el esclarecimiento de los hechos investigados".

La operación se llamó "Cerco de Acero" y fue liderada por el Área de Investigaciones de la Jefatura de Zona Operacional IV. Entre las incautaciones hay una pistola Glock con cargador extendido y suplemento para aumentar su capacidad de fuego, dos calibre 9 mm, una calibre 9x19 mm (sin registros identificatorios) y una aparentemente modificada. También se incautó un revólver calibre .44, una réplica de subfusil AR-15, cinco rifles aparentemente de aire comprimido y/o modificados, 29 cartuchos calibre 9x19 mm, 30 vainas calibre 9x19 mm, siete teléfonos celulares, tres pendrives, una navaja de encastre para fusil AK-47, unos binoculares, una mira telescópica, fundas para pistolas, prendas militares, cámaras de seguridad con panel solar y cámaras varias, una balanza y un cargador de handy. También fueron incautados $ 61.830 y US$ 3.000, además de un auto Ford Focus.

Armas incautadas durante allanamientos simultáneos en Cerro Norte. Foto: Jefatura de Policía de Montevideo

Quién es Axel Joel Mattos, el joven atacado a balazos en Buceo

Mattos, tal como se explicó en una nota de Qué Pasa semanas atrás, fue imputado en febrero de este año por su presunta participación en tiroteos que se dieron en Cerro Norte. Frente a su vivienda había varios autos estacionados y solía haber algunos hombres controlando la zona, incluso con chalecos antibalas.

En octubre de 2024 atacaron su casa y mataron a uno de sus hijos, un bebé de un año, e hirieron a su pareja. Meses más tarde, en febrero de 2025, Mattos y su pareja fueron atacados cuando iban en un auto con un niño de cinco años, sobrino, en Luis Alberto de Herrera casi la rambla, en el barrio Buceo. La mujer volvió a ser herida de bala y fue la segunda vez que estuvo al borde de la muerte, internada grave.