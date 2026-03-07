Atentado en Buceo al líder de "Los Colorados": condenan a hombre por querer ocultar la identidad de uno de los Albín

La jueza Laura Sunhary condenó, a través de un acuerdo abreviado, a un hombre por su participación en la tentativa de homicidio ocurrida en Luis Alberto de Herrera y la Rambla de Montevideo en febrero de 2025. El objetivo era Axel Joel Mattos, sindicado por la Policía como el líder de la banda "Los Colorados" de Cerro Norte. La Fiscalía y el imputado acordaron con el imputado una pena de dos años de cárcel por ser responsable de un delito de encubrimiento. Según relataron en la audiencia judicial que presenció El País, el condenado colaboró trasladando a otros partícipes del hecho desde un lugar hacia otro y luego entorpeció la investigación diciéndole a la Policía que lo había hecho a pedido de Julio Techera, que es una persona que no existe. El fin, de acuerdo al relato fiscal, era ocultar la identidad de Víctor Albín.

Los Colorados y la banda de Los Albín mantienen un conflicto en Cerro Norte vinculado a la venta de drogas, sostienen las autoridades policiales y ese habría sido el móvil del ataque, según ha expuesto la Fiscalía en varias audiencias judiciales. En este caso, se concluyó que si bien el condenado no sabía sobre el fondo del asunto, ayudó y entorpeció la investigación. Al aceptar el acuerdo abreviado, él reconoció que los hechos ocurrieron tal y como los relató la fiscal.

El hecho ocurrió el domingo 16 de febrero sobre las 15 horas. La tarde era calurosa y muchas familias paseaban por la Rambla a la altura de Buceo. En ese momento, Mattos conducía su vehículo por la calle Luis Alberto de Herrera hacia el norte. Lo acompañaban su pareja, quien recibió dos tiros en la cabeza y sobrevivió y su hijo de cinco años, que sufrió un roce de bala en la espalda. En determinado momento, un motociclista le comienza a disparar a Mattos, quien lo terminó chocando con el auto. Sin embargo, el agresor corrió y se subió a un vehículo que lo esperaba atrás, para huir.

Hay dos hombres imputados que, según Fiscalía, son quienes participaron del hecho: el tirador y el chofer que lo ayudó a salir de allí. De acuerdo al relato del Ministerio Público, se dirigieron hacia una vivienda en el barrio La Comercial y recibieron una videollamada de Víctor Albín, quien está en la cárcel cumpliendo una pena de 23 años por otro homicidio. Él les preguntó si efectivamente habían podido cumplir con el objetivo, a lo que el tirador le dice que sí, que le había dado en el cuello.

En ese momento, sostuvieron las fiscales, es que suman al condenado a la videollamada y Albín le pide que vaya a buscarlos al lugar donde se estaban escondiendo. Él lo hizo y los llevó hasta el barrio Verdisol. La Policía reconstruyó el trayecto y ubicó a este hombre, que finalmente fue condenado el miércoles.

Al ser interrogado, dijo que había ido a buscarlos por pedido de un amigo llamado Julio Techera. Así lo tenía agendado en su teléfono celular. Sin embargo, para ese entonces, la Fiscalía ya se había hecho del celular del hombre sospechado de haber conducido el auto que sacó al tirador de la escena. Este joven tenía agendado al mismo número como "VR". Al relevar los chats entre ellos, notaron que el 22 de enero de 2025 el dueño del celular le envió a ese contacto un mensaje que decía: "Feliz cumpleaños Víctor, vamo' arriba ñery, estamos acá". De los registros del Sistema de Gestión de Seguridad Pública surge que el cumpleaños de Víctor Albín es el 22 de enero.

Julio Techera no existía. En junio del año pasado, Sunhary imputó, a pedido de la Fiscalía, a Albín por haber "instado" a los otros imputados a cometer el crimen. Él en ese momento dijo que se lo estaba acusando por "portación de apellido". Tanto Albín como los imputados por disparar y manejar el vehículo sostienen que son inocentes.

En febrero de este año, la Justicia imputó a Mattos por delitos de violencia privada y disparo de arma de fuego. Lo vinculan a varios tiroteos en Cerro Norte. Actualmente, cumple arresto domiciliario en forma preventiva mientras continúa la investigación.

El juicio

El primer hombre en ser imputado por esta causa fue a quien la Fiscalía acusa de ser el conductor del auto que ayudó al tirador a salir de la escena. Fue detenido a fines de febrero de 2025. Cuando se cumpliera un año de su imputación, el Ministerio Público debía definir si lo llevaba a juicio, pedía su sobreseimiento o una extensión. A mitad de febrero de este año, pidió una prórroga de cuatro meses para que su plazo coincidiera con el resto de los imputados y a la vez poder recabar más pruebas y fue concedido por la Justicia.