Ruben Rada actor: las tres ficciones con las que conquistó la televisión en Uruguay y Argentina

Rubén Rada fue mucho más que uno de los grandes nombres de la música popular uruguaya. El artista, que murió este miércoles a los 83 años, también construyó una particular relación con la televisión, tanto en Uruguay como en Argentina. Su carisma, sentido del humor y naturalidad lo llevaron a, entre otros roles, integrar el elenco de destacadas ficciones en ambas orillas.

Uno de sus trabajos como actor más recordados fue en la ficción argentina Gasoleros, la exitosa telecomedia de El Trece que se estrenó en 1998. Rada integró el elenco de esta propuesta encabezada por Juan Leyrado y Mercedes Morán, en una etapa en la que la televisión argentina viraba hacia las historias costumbristas y los personajes de barrio.

Su paso por aquella producción quedó especialmente presente en la memoria de Dady Brieva, quien compartió elenco con el músico. En 2023, cuando Rada cumplió 80 años, el actor argentino recordó en diálogo con El País aquella experiencia y la amistad que nació durante las grabaciones.

Brieva contó que ambos viajaban semanalmente a Buenos Aires, él desde Santa Fe y Rada desde Uruguay, y que Pol-ka los alojaba durante la semana en el Hotel Intercontinental de Buenos Aires. "Éramos dos chacaritas en ese hotel", recordó, en referencia a la imagen de ambos llegando con sus valijas a un lujoso hotel cinco estrellas.

“Y era la primera experiencia que yo tenía en televisión y él también”, contó Brieva. Los dos, según recordó, fueron aprendiendo sobre la marcha y recibieron el acompañamiento de Leyrado, con quien también estrecharon vínculos fuera del set.

Ruben Rada y María Fernanda Callejón en el rodaje de "La Oveja Negra" (2007). Foto: archivo

Por otra parte, si bien Uruguay no tiene una larga tradición de ficciones televisivas, Rada supo estar en dos que fueron grandes sucesos. En 2007 protagonizó La oveja negra, una comedia emitida por Canal 12. Allí interpretó a Omar Pereyra, un músico despreocupado en pareja con María Fernanda Callejón, que debía adaptarse a la convivencia de dos familias ensambladas. La serie combinó situaciones familiares con humor y tuvo a Rada como su principal protagonista.

Tres años después volvió a la ficción con Porque te quiero así, la telenovela de Canal 10 estrenada en 2010 y protagonizada por Coco Echagüe y Florencia Peña. Rada integró el elenco de esta producción, que tuvo dos temporadas y reunió a buena parte de los actores y humoristas más populares de la televisión uruguaya de aquellos años.

La capacidad para moverse ante cámaras explica en parte por qué su presencia televisiva resultaba tan natural. En distintos tramos de su carrera Rada se probó no solo como actor sino también como conductor y jurado de reality show.