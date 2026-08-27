El inédito momento de Ruben Rada durante las grabaciones de "La Voz Uruguay" que ahora conmueve a todos

La muerte de Ruben Rada sigue generando homenajes y recuerdos entre quienes tuvieron la oportunidad de compartir con él. Entre ellos está Noelia Etcheverry, quien este jueves publicó un carrusel de imágenes de distintos momentos que vivió junto al músico durante las grabaciones de La Voz Uruguay (Canal 10).

Rada fue uno de los coach del reality musical durante tres temporadas, en las que compartió sillón con Agustín Casanova, Valeria Lynch, y Luana. Un proyecto que, además, compartió con su hija Julieta Rada, ya que integraron el equipo Rada juntos en una de las temporadas.

El pasaje de esta estrella de la música por el reality de Saeta dejó también numerosos recuerdos detrás de cámaras.

“Todos los uruguayos estamos tristes con tu partida, gracias negrito querido por todo lo que le diste a la música, por ser un defensor incansable de ella, por transmitirla con tanta pasión y dejar un legado inmenso!”, escribió Etcheverry, .

“Sos inmenso, enorme y eterno!”, agregó quien se desempeñó como conductora de La Voz Uruguay. “El mejor embajador que tuvimos fuera de fronteras”.

La comunicadora también recordó la experiencia de trabajar junto al músico y destacó especialmente su faceta como compañero.

“Tuvimos el placer de conocerte y trabajar contigo. Gracias por tu humor, por ser tan buen compañero, por bancarte jornadas eternas siempre con una sonrisa, por darte vuelta en esa silla antes que nadie para que ningún niño se quedara afuera, te vamos a querer siempre!!”, expresó.

“Seguirás viviendo en cada canción!!”, concluyó.

Noelia Etcheverry junto Ruben Rada en los estudios de "La Voz Uruguay". Foto: @noe_etcheverry

Pero entre las distintas postales que rescató Etcheverry hubo una que rápidamente se destacó por encima de las demás. Se trata de un video registrado entre las audiciones de La Voz Uruguay, durante uno de los intervalos de las grabaciones.

En las imágenes aparece Rada cantando “El día que me quieras”, el clásico de Carlos Gardel, y deleitando a quienes estaban en el estudio con su inconfundible voz.

El momento termina con una ovación de todo el estudio, que celebra espontáneamente la interpretación del músico.

“Entre audiciones, un momento hermoso”, escribió Etcheverry junto al video.

Ahora, tras la muerte de Rada a los 83 años, esas imágenes adquieren un valor especial: un registro íntimo de su talento, su espontaneidad y de una de esas escenas inolvidables que ocurrían lejos del escenario y que tras su partida se convierten en regalo inmenso de este artista único.