Victoria Rodríguez recordó cómo fue trabajar con Ruben Rada y reveló el pendiente que le quedó con el músico

Uruguay entero está de luto por la muerte de Ruben Rada, una de las figuras fundamentales de la música y la cultura nacional. El músico falleció este miércoles a los 83 años a causa de una neumonía bilateral y el gobierno decretó duelo nacional por su muerte.

La noticia también movilizó a quienes compartieron con Rada distintos momentos de su extensa trayectoria. Una de ellas fue Victoria Rodríguez, quien lo recordó este miércoles en Puesta a punto (Canal 12), apenas se conoció la noticia del fallecimiento.

“Para mí fue increíble esa experiencia. El Negro Rada es, será y era en aquel momento un fuera de serie, con un talento impresionante”, comenzó diciendo acerca de Décadas, el mega show que condujeron juntos en 2012 por la pantalla de Teledoce.

La hoy conductora de Esta boca es mía (Canal 12) reconoció que trabajar junto al músico le generaba nervios. “Me daba mucho nervio estar al lado trabajando con él, tenía vergüenza. Y él fue tan cálido. Rompió el hielo desde el minuto uno, con chistes y bobadas tras bambalinas”, recordó.

“Fue un placer humanamente trabajar con él y fue súper entretenido”, agregó.

Rodríguez contó que todavía guarda momentos de aquella experiencia que serán para toda la vida. Dijo que a pesar del bullicio y el ruido del estudio, recuerda haber pensado y dicho para sus adentros: "Victoria, agradecé porque esto es único".

Entre esos momentos estuvo la visita de Fito Páez, íntimo amigo de Rada. Victoria recordó cómo los dos músicos improvisaban durante el programa: “Esos dos monstruos que se ponían a improvisar y decía: ‘Qué privilegio ser testigo de este momento. Gracias Dios’”.

También recordó las previas antes de salir al aire, cuando Rada hacía “un chiste atrás del otro”. “Estaba ahí porque estaba disfrutando, sin perder el profesionalismo, pero él vivía con alegría lo que hacía y te lo transmitía”, señaló.

Fue entonces cuando Tuque García le remarcó el privilegio de haber compartido aquellos momentos con Rada y Páez. “Eran dos monstruos que hacían cosas que a uno se le salían de la cabeza”, le dijo. “Y sin el mínimo esfuerzo”, acotó Victoria.

“Para ellos era como para vos pintar, algo innato”, le respondió Tuque, en referencia a la faceta de artista plástica de la conductora.

La frase dio pie a una confesión inesperada. Victoria reveló cuál es el pendiente que le quedó con Rada y que ahora, tras su muerte, lamenta especialmente. “Lamento no haberlo pintado, ¿ves? Lamento no haber hecho un retrato de Rada”, confesó.

Tuque quiso saber si le hubiera gustado regalarle una obra suya y Victoria respondió que sí. A partir de ahí recordó también una anécdota con Cacho de la Cruz, fallecido en diciembre pasado.

Contó que al histórico conductor le encantaba una pintura que había realizado cuando recién comenzaba a incursionar en el arte plástico. “Se llamaba El viejo y lo había pintado en un ejercicio para agarrar técnica. Lo tengo hasta ahora conmigo y le encantaba a Cacho de la Cruz. Siempre me decía: ‘Yo lo quiero, yo lo quiero’”, relató.

Nunca se la dio, aunque aclaró entre risas que no fue por “macheta”, sino porque “no andaba con el cuadro a cuestas” cada vez que se cruzaba con él.

Rada y Victoria Rodríguez condujeron juntos "Décadas"

Mirtha Legrand invitada al programa "Décadas", conducido por Victoria Rodríguez y Rada. Foto: Archivo El País

El recuerdo de Victoria se remonta a Décadas, el ciclo que condujo junto a Rada y que se estrenó en julio de 2012 por La Tele. El programa recorría distintas épocas de la cultura y el entretenimiento y combinaba entrevistas, música y humor.

La dupla había generado expectativa desde el comienzo y la propia Rodríguez reconoció entonces que le generaba cierta incertidumbre compartir la conducción con el músico. Sin embargo, tras los primeros ensayos destacó la química entre ambos: “La química en el ensayo era fabulosa. Le tengo mucho cariño, nos ayudamos mucho”.

Aquel programa también tuvo entre sus invitados a figuras internacionales y protagonizó algunos momentos que quedaron en la memoria de la televisión uruguaya. Uno de ellos fue la visita de Mirtha Legrand, quien llegó por primera vez a un estudio de televisión uruguaya y protagonizó una extensa entrevista.

En esa charla recordó a Sandro, elogió a Susana Giménez, Marcelo Tinelli, Adrián Suar, además de dejar algunas confesiones. "En mi familia me tratan mal", dijo entre risas. Y fue contundente al autodefinirse: "No soy una diva, soy una estrella".

Ahora, 14 años después, la muerte de Rada llevó a Victoria Rodríguez a volver sobre aquellos recuerdos y a revelar una deuda que quedó pendiente: el retrato que nunca llegó a pintar del Negro.