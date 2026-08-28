Carolina Cosse recibió el pedido de una niña de 8 años para crear el Día de Ruben Rada: qué día propone la vice

Este jueves se realizó el velatorio de Ruben Rada en el Palacio Legislativo. Desde las 14.00 hasta pasadas las 21.00 un río de gente llegó hasta el Salón de los Pasos Perdidos para despedirlo, dejarle alguna ofrenda, saludar y recordar a uno de los músicos más importantes y versátiles de nuestro país.

Como Rada había pedido en "Morir de plena", su velatorio tuvo gente vestida de rojo, música y alegría. Natalia Oreiro, Ricardo Mollo, León Giego, Dante Spinetta y Jorge Nasser cantaron junto a la familia en uno de los momentos más recordados y difundidos en redes sociales.

Además,la vicepresidenta Carolina Cosse dijo que recibió un pedido especial de una niña de ocho años.

En diálogo con los medios, en la antesala del Salón de los Pasos Perdidos, Cosse dijo sentirse "Maravillada. Muy conmovida" por el cariño que la gente demostró a Rada durante el velatorio. "Creo que estamos conmovidos por lo que representó. Me llegó una carta dirigida a mí, de una niña de ocho años que me pedía disculpas por no haber podido venir, y decía que suponía que estábamos muy ocupados, pero si no sería una buena idea tener un día de Ruben Rada. Ya le contesté que no está nada mal la idea. Así que habrá que conversar”, dijo Cosse ante la prensa.

A través de las redes sociales, la vicepresidenta hizo un posteo donde escribió: "Las muestras de afecto y admiración a Rubén Rada son verdaderamente emocionantes. Gracias, Isabella, por tu amor y tu iniciativa". Y además compartió la carta que recibió, y la respuesta que le envió.

“Estimada Carolina Cosse. Mi nombre es Isabella y me enteré de que Ruben Rada falleció, ya que no pude ir a su entierro mando esta carta y perdón ya que paso un tiempo desde su entierro pero apenas me enteré hace unos minutos sé que probablemente me digan que no, pero me gustaría crear el día de Ruben Rada ya que este artista significó tanto para nuestro país. Sé que ustedes tienen poco tiempo para esto y están haciendo cosas más importantes que una niña de ocho años, pero igual espero su respuesta. Atentamente Isa”, escribió la niña en la carta que Cosse publicó en sus redes sociales.

La vicepresidenta le respondió: “Hola Isabella, Tu carta es preciosa. Tienes una gran idea. Hagamoslo, eso sí, pensemos qué día sería ese día. Un día que a el le gustara. Capaz su cumple. Te mantengo al tanto. Gracias Isa. Carolina”, escribió.

Velatorio de Ruben Rada en el Palacio Legislativo. Foto: Archivo. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

De esta forma, y siguiendo el pedido de la niña, Cosse propone que el día de Ruben Rada sea el 16 de julio.