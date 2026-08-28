La confesión de Natalia Oreiro que dejó muda a Lucia Topolansky en el velatorio de Ruben Rada: mirá el video

Uruguay está de luto por la muerte de Ruben Rada. Este jueves, una multitud se acercó al Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo para darle el último adiós a uno de los máximos ídolos de la cultura nacional. A pesar del frío y la lluvia, cientos de personas hicieron largas filas para despedir al músico, fallecido el miércoles a los 83 años.

Entre quienes viajaron especialmente estuvieron Dante Spinetta, León Gieco y Natalia Oreiro, quien llegó desde Argentina junto a su esposo, Ricardo Mollo. “Estamos muy conmovidos, pero lo queremos recordar con la alegría que se merece. Con mucho candombe como él quería. Vinimos a acompañar a la familia”, dijo la actriz.

Y eso fue justamente lo que hicieron unas horas después. Los músicos y artistas se reunieron alrededor del féretro junto a familiares y amigos de Rada y lo despidieron cantando y bailando “Blumana” y “Muriendo de plena”.

En el video del momento también aparecen el presidente Yamandú Orsi, su esposa Laura Alonsopérez, Jorge Nasser y los hijos del músico.

Pero antes de esa emotiva escena ocurrió otra que pasó desapercibida hasta que la cuenta oficial del MPP la publicó en Instagram. El video registra distintos momentos de Lucía Topolansky durante el velatorio y, entre ellos, una conversación inesperada con Oreiro.

La grabación comienza con Topolansky abrazada a Orsi. “Hay mucha gente que trajo manzanas. La canción de las manzanas fue la más conocida, unos chiquilines jóvenes”, comenta la exvicepresidenta, sorprendida por los jóvenes que habían llegado con manzanas para despedir a Rada.

León Gieco y Natalia Oreiro cantan en el velatorio de Ruben Rada en el Palacio Legislativo. Foto: Ignacio Sánchez.

Luego aparece conversando con Oreiro. Alguien le pregunta: “¿Escuchaste que le ofrecieron hacer de vos?”. “¿Ah, sí?”, responde Topolansky, sin dar crédito.

“Sí, quieren hacer una película y me dijeron si quería hacer de vos”, contesta Oreiro con una sonrisa. La exvicepresidenta vuelve a reírse, sorprendida por la revelación.

El registro continúa con el encuentro entre Topolansky y León Gieco, que se abrazan después de “tanto tiempo”. El argentino luego le presenta a Mollo: “¿Conocés a Lucía? La mujer de Pepe”. El músico le da un abrazo y después Gieco presenta también a Dante Spinetta.

Finalmente, el registro muestra el homenaje musical. Oreiro, Mollo, Gieco, Spinetta, Nasser, los familiares de Rada y otras personas se reúnen alrededor del féretro para cantar primero “Blumana” y después “Muriendo de plena”.

La escena cumplió el deseo que Rada había dejado en esa canción: “Cuando yo me muera no quiero llantos ni pena, prefiero que se me vele bailando una rica plena”. Y así fue despedido: entre música, baile, abrazos y las personas que lo quisieron.