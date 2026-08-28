El día que Rada recibió el Premio Iris a la Trayectoria de manos de Natalia Oreiro: "Gracias al pueblo uruguayo"

Ruben Rada murió este miércoles 26 de agosto a los 83 años, pero su legado quedó marcado por innumerables reconocimientos a lo largo de una carrera de más de seis décadas. Uno de de los más significativos fue el Premio Iris a la Trayectoria, que recibió el domingo 2 de abril de 2023 durante la ceremonia organizada por El País y Sábado Show.

Aquella noche, el músico recibió una distinción especial que celebraba una carrera atravesada por la música, la televisión y la cultura popular uruguaya. Pero el premio tuvo un componente especial: la encargada de presentar el homenaje y entregar la estatuilla fue nada menos que Natalia Oreiro.

Antes de dar pie al video, la actriz expresó que presentarlo era "una enorme alegría porque el ganador de este año del Iris a la trayectoria es un hombre que tiene un talento tan grande como su generosidad". "Es el maestro de los maestros, un capo total en todo lo que hace. Un músico que, gracias a lo que compone y a lo hermoso que canta, no solamente es amado por el Uruguay entero, sino también amado en el mundo", continuó.

Oreiro también destacó la faceta televisiva de Rada y su "carisma desbordante". "Realmente es alguien sin igual”, dijo, antes de jugar con el suspenso y preguntar al público: “¿Se imaginan quién es? Es realmente una leyenda viva. El Iris a la trayectoria de este año entonces es para... ¿lo puedo decir?".

La respuesta llegó con la aparición en pantalla de un emotivo video que revelaba que el ganador era Rada y repasaba distintos momentos de su extensa trayectoria. Luego, el músico subió al escenario para recibir el premio de manos de Oreiro, ante la ovación de los presentes, entre los que estaban sus hijas Lucila y Julieta.

Rada aprovechó el momento para mirar hacia atrás y recordar algunos de los desafíos que enfrentó durante su carrera, especialmente en sus comienzos y en sus recorridas internacionales.

"Sin saber ningún idioma recorría Alemania, Suiza, cualquier lado; hablaba en africano robando", recordó. Y enseguida dejó una de las frases más contundentes de aquella noche: "Tengo una alegría enorme de saber que, aún después de tantos años, estoy en el pelotón de los mejores artistas de América Latina".

Rada junto a su esposa Patricia luego de recibir el Iris a la trayectoria. Foto: archivo

El músico también dedicó parte de su discurso a quienes fueron fundamentales en su formación y en los distintos momentos de su carrera. Agradeció a los músicos con los que trabajó y recordó especialmente sus años en televisión, donde señaló a Cacho de la Cruz y Alejandro Trotta.

También tuvo palabras para Uruguay y para una de las canciones que se transformó en símbolo de su vínculo con Uruguay y con el diario El País: "También quiero agradecer a El País por llamarme para cantar una canción que se hizo himno", dijo, y cantó el comienzo del tema "Mi país" ante el aliento y las palmas del público. "Hoy puedo ver todo lo bueno que hay aquí", entonó ante una animada audiencia.

Sobre el componente emotivo del tema, reveló que en sus viajes por el mundo encontraba distintas personas que habían emigrado de Uruguay y decían "Negro, escuché tu canción y me vuelvo". Con su habitual sentido del humor, contó cuál era su respuesta: “Tranquilo, no te vuelvas. Si volvés, que sea con plata. No vuelvas pelado porque la cosa está difícil".

Sobre el final de su discurso, Rada agradeció a su esposa, Patricia, y a sus hijos Lucila, Julieta y Matías. "Y a todo el pueblo uruguayo que, sea como sea, de repente a veces me quisieron, otras veces me odiaron porque venía cantando una cosa e hice otra. Apareció la palabra ‘World music’ y me salvé, porque yo canto música del mundo, o sea, robo de todo el mundo de la mejor manera", expresó, y cerró: "Los quiero mucho. Muchas gracias a todos".

Antes de retirarse del escenario y mientras recibía una ovación de pie, Rada entonó a capella una de las estrofas más emblemáticas de su clásico tema “Blumana”: “Siempre en los conciertos. Pasan cosas raras. Tengo mucho miedo. Que venga la mala. Toca che negro Rada, toca, grita la hinchada”. Y se bajó del escenario saludando al público: "Hasta siempre".