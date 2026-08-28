Maxi de la Cruz despidió a Rada con un emotivo video en el que "se encuentra" con su padre en el cielo

Tras la noticia del fallecimiento de Rubén Rada, las redes sociales se llenaron de homenajes al músico uruguayo. Uno de los más particulares y emotivos fue el que compartió Maxi de la Cruz, quien recurrió a la Inteligencia Artificial para imaginar el reencuentro del artista con Cacho de la Cruz, su padre y uno de sus grandes amigos.

Maxi compartió el video en conjunto con la cuenta @uruguayia_, dedicada a crear contenido con inteligencia artificial. En este caso, publicó el particular video junto al texto: "Este es mi pequeño homenaje a Ruben Rada, realizado con inteligencia artificial. Hecho desde el cariño y la admiración por todo lo que dejó en la música y en la cultura uruguaya, y siempre con el mayor respeto hacia su familia, amigos y seres queridos".

Allí, el músico aparece llegando a un escenario celestial, entre nubes y luces de atardecer. En la entrada lo espera Cacho, quien lo recibe con una sonrisa y un abrazo. "Negro, todavía podías darle más música al mundo. Pero vení, te están esperando para salir de gira”, se escucha decir a la figura recreada del conductor del histórico conductor de Canal 12 fallecido en noviembre del año pasado.

Rada y Cacho mantuvieron durante años una estrecha amistad y compartieron una extensa etapa profesional. Además de tener en común una profunda pasión por la música y tocar juntos, ambos compartieron elenco en los inicios del emblemático El Show del Mediodía.

Ruben Rada y Cacho de la Cruz, en febrero de 2024 en el Teatro de Verano. Foto: Instagram @negrorada

El video continúa con el cantante incorporándose a una particular banda en las nubes. Junto a él aparecen otros grandes músicos uruguayos fallecidos que eran cercanos a Rada, como Eduardo Mateo y Osvaldo Fattoruso.

Todo ocurre mientras suena ¿Quién va a cantar?, uno de los temas más reconocidos de Rada. La escena culmina con una placa que recuerda la fecha de nacimiento del músico, el 16 de julio de 1943, acompañada por el símbolo de infinito.

Con recursos de Inteligencia Artificial, Maxi de la Cruz despidió entonces a Rada imaginando cómo sería su reencuentro con su padre y más amigos y colegas en una escena cargada de emoción.