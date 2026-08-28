Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País TvShow Personajes

Maxi de la Cruz despidió a Rada con un emotivo video en el que "se encuentra" con su padre en el cielo

El conductor imaginó el reencuentro de Rada con su padre, fallecido en 2025, en un escenario celestial donde también aparecen Eduardo Mateo y Osvaldo Fattoruso.

El País
El País
27/08/2026, 21:39
Compartir esta noticia
+ Seguir en
cacho rada.jpg
Cacho De la Cruz y Rada en el video hecho por IA que compartió Maxi De la Cruz.
Foto: captura

Tras la noticia del fallecimiento de Rubén Rada, las redes sociales se llenaron de homenajes al músico uruguayo. Uno de los más particulares y emotivos fue el que compartió Maxi de la Cruz, quien recurrió a la Inteligencia Artificial para imaginar el reencuentro del artista con Cacho de la Cruz, su padre y uno de sus grandes amigos.

Maxi compartió el video en conjunto con la cuenta @uruguayia_, dedicada a crear contenido con inteligencia artificial. En este caso, publicó el particular video junto al texto: "Este es mi pequeño homenaje a Ruben Rada, realizado con inteligencia artificial. Hecho desde el cariño y la admiración por todo lo que dejó en la música y en la cultura uruguaya, y siempre con el mayor respeto hacia su familia, amigos y seres queridos".

Allí, el músico aparece llegando a un escenario celestial, entre nubes y luces de atardecer. En la entrada lo espera Cacho, quien lo recibe con una sonrisa y un abrazo. "Negro, todavía podías darle más música al mundo. Pero vení, te están esperando para salir de gira”, se escucha decir a la figura recreada del conductor del histórico conductor de Canal 12 fallecido en noviembre del año pasado.

Natalia Oreiro viajó a Uruguay para despedir a Ruben Rada: "Lo queremos recordar con la alegría que se merece"

Rada y Cacho mantuvieron durante años una estrecha amistad y compartieron una extensa etapa profesional. Además de tener en común una profunda pasión por la música y tocar juntos, ambos compartieron elenco en los inicios del emblemático El Show del Mediodía.

Cacho y Rada
Ruben Rada y Cacho de la Cruz, en febrero de 2024 en el Teatro de Verano.
Foto: Instagram @negrorada

El video continúa con el cantante incorporándose a una particular banda en las nubes. Junto a él aparecen otros grandes músicos uruguayos fallecidos que eran cercanos a Rada, como Eduardo Mateo y Osvaldo Fattoruso.

Todo ocurre mientras suena ¿Quién va a cantar?, uno de los temas más reconocidos de Rada. La escena culmina con una placa que recuerda la fecha de nacimiento del músico, el 16 de julio de 1943, acompañada por el símbolo de infinito.

Con recursos de Inteligencia Artificial, Maxi de la Cruz despidió entonces a Rada imaginando cómo sería su reencuentro con su padre y más amigos y colegas en una escena cargada de emoción.

Ruben Rada y Cacho de la Cruz: tres desopilantes anécdotas de dos amigos y hermanos de la vida

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Maxi de la Cruzcacho de la cruzRuben Rada

Te puede interesar