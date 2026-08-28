"Las navieras dicen que se complica": Lestido advierte por el conflicto en el puerto, tras caída de comercios y servicios

Las ventas del sector comercio y servicios cayeron 0,6% interanual en el segundo trimestre del año, luego de haber retrocedido 1,1% en el primer trimestre, con lo que acumularon dos períodos consecutivos de caída, según los datos presentados ayer por la Cámara de Comercio y Servicios (Ccsuy). En tanto, su presidente, Julio César Lestido, se refirió al conflicto en el puerto y destacó que las empresas no pueden traer sus productos a Uruguay, debido a esta situación.

Según los datos presentados, para el segundo semestre de este año, la Cámara espera que el nivel de ventas del sector siga por debajo de los niveles del año pasado, en línea con "un contexto donde las perspectivas económicas del país para 2026 continúan siendo revisadas a la baja", indicó el informe. La gremial también advirtió sobre un menor dinamismo en los principales factores que inciden sobre el consumo privado, como el salario real, el empleo y las expectativas, una tendencia que, según el reporte de la Ccsuy, se profundiza mes a mes.

De los 16 rubros relevados por la Cámara, cuatro mostraron aumentos en sus ventas reales, lo que llevó al índice de difusión por rubros a situarse en 25%, un nivel similar al 27% registrado en el primer trimestre del año, aunque representa el registro más bajo desde el cuarto trimestre de 2023.

Entre los rubros con descensos más relevantes en su nivel de actividad, se destacaron las fuertes caídas en Hoteles, Cuidado Personal, Restaurantes y Confiterías, a lo que se suma el pasaje a terreno negativo de rubros como Vehículos, repuestos y combustibles e Informática, que en el trimestre anterior se posicionaban dentro de los pocos que aún sostenían crecimiento positivo, señaló el informe.

Por su parte, el índice de difusión por empresas también retrocedió levemente, ubicándose en 31%, muy por debajo de los registros superiores a 40% que predominaron en 2025.

Por segmentos, el sector Servicios registró una nueva caída (-5,9%) similar a la del trimestre anterior, mientras que Comercio mostró un leve aumento en sus ventas reales de 0,2%, insuficiente para compensar la debilidad del sector Servicios y en particular de las empresas localizadas en el interior, destacó el informe.

Julio César Lestido, en Foro CUBO 2025. CUBO.

Por su parte, Lestido declaró en rueda de prensa, que la situación de desaceleración del comercio y servicios en el segundo trimestre del año es acorde al enfriamento de la economía (las proyecciones de crecimiento para este año están en 1,6%); siendo uno de los factores que más ha pesado últimamente "el conflicto del puerto", señaló.

"Todo se viene aplanando, la caída es pareja; la economía viene bajando en forma generalizada. Antes, eran algunos sectores y otros no, pero ahora se aplana todo, hasta los supermercados", agregó.

"Esta desaceleración moderada no es coyuntural, es una tendencia; el índice de confianza del consumidor es pesimista, la gente no ve algo que pueda cambiar la situación", declaró, mientras que se dijo "preocupado".

En tanto, respecto al conflicto en el Puerto de Montevideo, afirmó que “internacionalmente hablando, la gente está diciendo ‘Uruguay tiene una cantidad de ventajas y características positivas, pero en estas condiciones, no puedo ir y llevar mis productos'. Las navieras dicen ‘esto se complica‘”.

Lestido aclaró que la Cámara de Comercio y Servicios no evalúa el conflicto. “Lo que decimos es que esto está perjudicando al país y a sus empresas”, dijo.

“Si queremos que las empresas vengan y por otro lado estamos mostrando esto (el conflicto), no es bueno. Hay que pensar en el país”, sostuvo.

Impuesto TEMU

La economista Ana Laura Fernández afirmó que las compras por internet en el exterior (el volumen de esas compras bajó alrededor del 50% interanual), ayudó a amortiguar la caída de algunos sectores en el país. “Los datos de ahora pueden dar una buena noticia para el sector comercio local, sobre todo en algunos rubros como vestimenta, calzado y juguetería, que generalmente se afectan por las compras en el exterior”, afirmó.

En tanto, consultado por El País sobre la disminución significativa de las compras por internet al exterior desde que el gobierno impuso la implementación del IVA, Lestido afirmó que la medida se tomó para nivelar las condiciones con el comercio formal interno, pero indicó que la Cámara aún no sabe si la reducción de las ventas en plataformas como TEMU se deben al impuesto o a otros factores.

“Las empresas no se quejaron de TEMU. Nosotros dejamos bien claro que no estamos contra de ninguna plataforma, no estamos para nada en contra de los mecanismos online o las franquicias. Son herramientas que tiene el consumidor. Lo que reclamaban nuestros socios es que hay una desigualdad”, sostuvo.

Bolsa de pedido de Temu.

En tanto, consideró que “no es justo que la gente compre productos por si ‘se paga o no se paga impuesto’".

Agregó que “con el IVA, no sé si el mercado quedó más equilibrado (entre los precios a través de TEMU y los de las tiendas locales), porque se necesita más tiempo para evaluar lo que está pasando".

En su opinión, hay que tener en cuenta varios factores: la medida del IVA se aplicó a partir de mayo y generó incertidumbre, por lo que la gente aún está acostumbrándose al IVA con las franquicias. Además, junio fue el mes del Mundial de Fútbol y muchos uruguayos viajaron y otros compraron televisores para ver los partidos.

“Hay gente que todavía está pagando su viaje o sus gastos de ese mes, lo que explicaría también que esté concentrando sus compras en el país en este momento”, señaló.

“Todavía es muy temprano para decir que hay una caída de las ventas por internet al exterior. Nosotros lo vemos más como una adecuación del sistema”, remarcó.

El interior y las pequeñas empresas

Una de sus preocupaciones, según afirmó el presidente de la Ccsuy, es que el interior del país sigue siendo el más afectado en esta desaceleración, así como los servicios en particular y las empresas más pequeñas.

Según los datos relevados, a nivel geográfico, la contracción en Servicios fue equivalente tanto en Montevideo como en el Interior (-5,9% en ambos casos), mientras que en Comercio se observaron trayectorias opuestas, con un crecimiento del sector de 0,5% en Montevideo, frente a una disminución de 1,9% en el interior del país.

En tanto, advirtió que "los números negativos que estamos teniendo impactan a las pequeñas empresas, pero las medianas también empezaron a sufrir".

Según el informe, en cuanto al tamaño de las empresas, se observaron caídas de las ventas en casi todos los segmentos, con la excepción de las empresas grandes, que nuevamente ingresaron a terreno positivo (0,6%) luego del retroceso del trimestre anterior. Las microempresas continuaron mostrando la contracción más pronunciada, aunque de menor magnitud que en el primer trimestre (-7,2% frente a -10,4%).

Al desagregar por tipo de producto, en el informe se destaca el fuerte descenso de las ventas de Servicios (-5,9%) y de los bienes durables (-3,7%), mientras que los semidurables (3,9%) y los bienes de inversión (3,0%) volvieron a mostrar un desempeño positivo, impulsados especialmente por los rubros de Indumentaria y Construcción, Ferretería y Pinturerías, en línea con la tendencia observada en trimestres previos.

A nivel de regiones, el panorama fue heterogéneo: el Litoral exhibió el retroceso más pronunciado (-10,1%), seguido por el Centro (-7%), mientras que el Noreste (del lado de Brasil) logró revertir la contracción que evidenció los dos trimestres previos y alcanzó en este período un crecimiento superior al 4%.

Rubros

Los avances se concentraron en cuatro rubros: Indumentaria (8,6%), Publicidad (3,6%), Construcción, Ferreterías y Pinturerías (3,0%) y Supermercados (0,2%), siendo este último el único de los 16 rubros relevados que logró revertir la variación negativa registrada en el primer trimestre para pasar a terreno positivo en el período.

Por el contrario, Vehículos, repuestos y combustible (-5,9%) e Informática (-2,6%) pasaron a terreno negativo luego de haber registrado crecimiento en trimestres previos.

Algunos rubros que ya se encontraban en fase de caída se mantuvieron en esa situación o incluso profundizaron su contracción, destacándose los casos de Hoteles (-12,8%), Cuidado Personal (-10,0%), Restaurantes y confiterías (-8,2%) y Minimercados (-7,3%).

Contratación y expectativas de rentabilidad

Al igual que en el trimestre anterior, existe una baja predisposición sostenida de las empresas a contratar personal, comprar insumos o realizar inversiones para los próximos tres meses.

En cuanto a las expectativas de ventas para el tercer trimestre, el índice de difusión esperado a nivel de empresas se ubicó en 26%, por debajo del 33% previsto anteriormente y también del registro efectivo de este período de análisis (31%), lo que podría estar anticipando una moderación adicional de la actividad hacia el cierre del año.

Las expectativas de rentabilidad se mantuvieron prácticamente estables respecto al trimestre anterior. Se refleja una mayor cautela de las empresas respecto a la rentabilidad esperada para 2026 en comparación con la de 2027.

Ley de Competitividad

El informe incorporó una consulta específica sobre el Proyecto de Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida, impulsado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), actualmente a estudio del Parlamento.

El 56% de las empresas valoró positivamente que se impulse una agenda orientada a reducir trámites, bajar costos regulatorios, facilitar el comercio y promover mayor competencia, mientras que un 22% no la valoró ni positiva ni negativamente y un 19% declaró no contar con información suficiente para opinar; sólo un 3% se manifestó en contra.

Gabriel Oddone, ministro de Economía y Finanzas. Foto: Darwin Borrelli

Al indagar sobre los aspectos con mayor impacto positivo esperado sobre sus negocios, las empresas priorizaron la digitalización y simplificación de registros (68% de acuerdo o muy de acuerdo), seguida de cerca por las medidas de apoyo a las mipymes y la reducción de trámites (67% en ambos casos).

Asimismo, al consultar sobre otros temas a incorporar en una agenda nacional de competitividad, la reducción de la carga tributaria concentró el mayor consenso (94%), seguida por la búsqueda de una mayor eficiencia del Estado y del gasto público (92%) y la seguridad pública y prevención de delitos contra empresas (91%).

El informe se elaboró a partir de las respuestas de 327 empresas, que emplean a 12.406 trabajadores en 688 locales distribuidos en todo el territorio nacional, aclara la Cámara de Comercio.