Incendio en una casa en el barrio 40 Semanas: hallan dos cuerpos calcinados y la Policía busca identificarlos

Dos personas murieron este viernes en un incendio que tuvo lugar en una casa ubicada en el barrio 40 Semanas de Montevideo. Los fallecidos son un hombre y una mujer que al momento no fueron identificados.

Según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País con fuentes policiales, efectivos pertenecientes a la seccional 12 concurrieron sobre el mediodía a una vivienda ubicada en los alrededores de Calle Privada y el arroyo Miguelete tras ser alertados sobre un incendio en el lugar.

Una vez en el área, los policías vieron que la vivienda ya había sido reducida por las llamas. En su interior se encontraban los cuerpos del hombre y la mujer "completamente calcinados". Las autoridades se encuentran trabajando para lograr su identificación.

Camiones de bomberos trabajando en incendio. Foto: Darwin Borrelli/Archivo El País.

Al área concurrieron personal de Homicidios, Policía Científica y Bomberos. Allí, relevaron la escena para establecer cómo se originó el incendio y si fue intencional.

Además, en la zona hay cámaras de videovigilancia que serán analizadas durante la investigación.

Joven de 29 años fue asesinado a balazos y la Policía investiga el caso

Un nuevo homicidio ocurrió en la madrugada de este este viernes en Montevideo, en este caso en el barrio Ituzaingó, precisamente en la esquina de Iberia e Iguazú, a pocas cuadras del Hipódromo Nacional de Maroñas.

El parte de la Jefatura de Policía de Montevideo indica que efectivos de la Seccional 16ª concurrieron a la zona "tras recibirse información sobre un hombre herido de arma de fuego".

"La víctima había sido encontrada tendida en la vía pública por un transeúnte que, tras escuchar varias detonaciones, concurrió al lugar, encontrando al masculino", apunta el parte policial.

Policía Científica. Foto: Francisco Flores

Los policías arribaron y constataron que la víctima era un joven de 29 años con antecedentes penales. Había sufrido un disparo en la cabeza. El hombre fue trasladado a la policlínica de Malinas pero personal médico constató su fallecimiento.

Ahora el caso está bajo investigación del Departamento de Homicidios y el Área de Investigaciones, junto a la Fiscalía de Homicidios de segundo turno, para intentar determinar en qué circunstancias se dio el crimen y quiénes fueron los responsables.