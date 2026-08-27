Justicia de Salto imputó a uno de los implicados en el homicidio de un hombre de 36 años: buscan a su cómplice

Fue imputado en Salto un hombre que estaba detenido por un homicidio ocurrido el pasado lunes por la noche. La víctima fue un hombre de 36 años, ultimado a disparos de arma de fuego.

El caso ocurrió en el barrio Artigas, una zona populosa al extremo este de la ciudad del departamento que en los últimos tiempos ha sido marcada como zona roja por parte de la Policía local, debido a la cantidad de delitos que allí se vienen cometiendo.

El hecho causó conmoción por la forma en la que se registró, ya que el hombre fue ejecutado en la puerta de su casa, cerca del cruce de Instrucciones del Año XIII y el by pass de la Ruta 3. Uno de los delincuentes implicados abandonó la moto en la que se desplaban en la puerta del cementerio del barrio, a metros del lugar.

Vivienda donde asesinaron a un hombre de 36 años, en Salto. Foto: cedida a El País

Tras un intenso operativo, en el que se incautaron una pistola Glock 9 mm, que era requerida por la Jefatura de Policía de Montevideo, un revolver, 2 cartuchos de 9 mm y 2 cartuchos de 38 mm, además de una moto Yumbo también requerida por haber sido robada, cinco hombres fueron conducidos a la Jefatura. Entre ellos, dos adolescentes de 16 y 17 años de edad, que tras prestar declaración se les permitió retirarse de acuerdo a lo dispuesto por la justicia.

No obstante, un hombre de 30 años que había sido detenido por el caso fue imputado por un delito de homicidio especialmente agravado y deberá cumplir con una prisión preventiva por 180 días, mientras se dilucida el juicio penal en su contra.

La Policía de Salto busca ahora al otro individuo que acompañaba al imputado el día del crimen y que lo trasladó hasta el lugar del hecho.

Además se procedió a la detención de otro hombre de 30 años. La Policía sigue trabajando en el caso.