Policía de Salto investiga el homicidio de un hombre de 36 años en la puerta de su casa

Un hombre fue ultimado a balazos en Salto, frente a su propia casa. El hecho ocurrió en la noche del lunes pasadas las 23:30 horas, en las inmediaciones del barrio Artigas al extremo este de la ciudad litoraleña.

En medio del operativo policial por la Noche de la Nostalgia, que convoca a miles de personas en la capital salteña y a casi la totalidad de los funcionarios policiales del departamento, efectivos debieron dejar su puesto para concurrir hasta las inmediaciones de las avenidas Instrucciones del Año XIII y el by pass de la Ruta 3.

En el lugar encontraron el cuerpo de un hombre de 36 años, tendido frente a su domicilio, presentando varias heridas de arma de fuego. Personal médico arribó en cuestión de minutos y constató su fallecimiento.

En la escena fueron localizados varios proyectiles, mientras que los impactos de bala también alcanzaron la fachada de la vivienda.

Efectivo de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional. Ministerio del Interior

Encontraron también una motocicleta que pertenecía a la víctima y, algunas calles más al norte, otra motocicleta abandonada en la puerta del cementerio de esa zona, en la que se desplazaban los delincuentes.

La Policía Científica relevó la escena y trabaja en el análisis de cámaras de videovigilancia.

El jefe de Policía de Salto, Ernesto Cossio se hizo presente en el lugar y ordenó las actuaciones de rigor. Además habló con los familiares para tratar de esclarecer lo sucedido.

La investigación se encuentra a cargo del personal de la Dirección de Investigaciones, bajo la órbita de la Fiscalía actuante.