Ola de robos en Salto ameritó reunión entre autoridades policiales y la gremial comercial

Varios asaltos a mano armada y robos se registraron en las últimas horas en la ciudad de Salto. Trabajadores, comerciantes y vecinos de los diferentes barrios de la ciudad vienen denunciando estas acciones.

Si bien desde la Policía de Salto señalaron a El País que se está trabajando para dar con los responsables, el nivel de criminalidad va en aumento en función de la cantidad de casos de robos y rapiñas que han sido denunciados.

En la madrugada de este miércoles, hubo un intento de rapiña armada contra un comercio 24 horas. Por otra parte, sobre las ocho de la mañana se registró un asalto, en el que un delincuente amenazó con un arma de fuego a los trabajadores y se llevó el dinero del lugar. Además fueron denunciados varios robos de motos en distintos puntos del departamento.

Por este tipo de situaciones, el Centro Comercial e Industrial de Salto mantuvo una reunión con las autoridades policiales de Salto. La presidenta de la gremial empresarial, Aline Bisio, comentó que en la reunión mantenida con la Jefatura de Policía de Salto les expresaron la voluntad de trabajar para combatir la delincuencia, pero dijo que la "preocupación se mantiene porque los niveles de inseguridad han empeorado, hubo muchos asaltos y no han agarrado a nadie".

En dicha reunión también había representantes de la intendencia, que si bien señalaron que la seguridad no era materia de su competencia, sí pusieron todos los recursos a disposición. A su vez, desde la Policía señalaron que hay acciones concretas en las que vienen trabajando, como el incremento de patrullaje y otras más, pero advirtieron que "hay menos policías de los necesarios para poder actuar de una forma más contundente".

Bisio dijo que en esa reunión faltó el INAU, porque "muchas de las denuncias por robos y rapiñas apuntan a bandas de menores de edad". La Policía sigue trabajando mientras este miércoles hubo una jornada maratónica de robos y rapiñas, registrándose una decena de estos delitos en una misma jornada.