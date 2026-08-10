Mujer de 18 años con prisión domiciliaria al ser imputada por un homicidio especialmente agravado

Fue imputada por homicidio especialmente agravado una mujer de 18 años, sindicada como la presunta autora del crimen de un hombre de 30 años, con el que mantenía un vínculo cercano, ocurrido en la plaza del barrio Salto Nuevo, una de las zonas más populosas de la ciudad de Salto.

Este hecho está vinculado al homicidio ocurrido el pasado 6 de agosto, en inmediaciones de la Plaza "Benito de Paula" del barrio Salto Nuevo, al sur de la ciudad litoraleña.

Allí resultó fallecido un hombre de 30 años, la Policía de Salto informó que la llamada llegó sobre las 05:00 de la madrugada de esa jornada para acudir a una situación de emergencia registrada en dicho espacio público, debido a que los vecinos vieron a un hombre caído en el lugar y con abundante sangrado, por lo cual al llegar constataron que el individuo estaba muerto.

El individuo, era un sujeto conocido del barrio, que había pasado la madrugada del 6 de agosto, en la mencionada plaza. Al lugar llegó una ambulancia, que retiró el cuerpo y la Policía montó un operativo para tratar de esclarecer lo ocurrido.

Móvil policial en operativo nocturno. Foto: Archivo El País

Siguiendo con las investigaciones, el viernes 7 por la noche, la Policía de Salto pudo detener a una mujer de 18 años, la cual estaría involucrada en estos hechos.

La misma fue llevada ante las autoridades judiciales y culminadas las actuaciones, la Justicia Penal de 2º Turno de Salto, dispuso la formalización de la investigación respecto de la joven de 18 años, que había estado con la víctima en la mencionada plaza ese día, pero que tras el episodio huyó del lugar.

La misma fue imputada como presunta autora de un delito de homicidio especialmente agravado, y el magistrado actuante dispuso como medida cautelar la prisión domiciliaria total, con colocación de dispositivo de monitoreo electrónico, por el plazo de 180 días.