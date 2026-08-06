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El País Información Policiales

Homicidio en Salto: hombre fue asesinado en una plaza momentos después de tener una discusión con una mujer

La víctima, un hombre de 30 años, fue encontrada con una herida en el tórax detrás de los baños de la plazoleta Benito de Paula, ubicada en el cruce de Solari y Oreste Lanza.

Hugo Lemos
Hugo Lemos
06/08/2026, 11:20
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Plaza en Salto donde ocurrió homicidio.
Plaza en Salto donde ocurrió homicidio.
Foto: Ruben Giovanni.

Un hombre fue asesinado de una puñalada en una plaza pública del sur de la ciudad de Salto. Según la información primaria que aportó la Policía local, se recibió un llamado sobre las 5:30 de la mañana porque había una persona herida de arma blanca, detrás de los baños de la plazoleta Benito de Paula, ubicada en el cruce de las avenidas Solari y Oreste Lanza.

En el lugar fue localizado un hombre de 30 años con una herida en la zona del tórax y el personal de una unidad de emergencia médica que llegó hasta el lugar constató su fallecimiento.

De acuerdo a la información primaria recabada en la escena por la Policía de Salto, momentos antes del hecho la víctima habría mantenido una discusión con una mujer.

La Policía Científica realizó el relevamiento correspondiente, incautando elementos que podrían ser claves para la investigación, indicaron desde la Jefatura.

La Fiscalía de Turno quedó a cargo de la investigación.

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