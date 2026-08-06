Homicidio en Salto: hombre fue asesinado en una plaza momentos después de tener una discusión con una mujer

Un hombre fue asesinado de una puñalada en una plaza pública del sur de la ciudad de Salto. Según la información primaria que aportó la Policía local, se recibió un llamado sobre las 5:30 de la mañana porque había una persona herida de arma blanca, detrás de los baños de la plazoleta Benito de Paula, ubicada en el cruce de las avenidas Solari y Oreste Lanza.

En el lugar fue localizado un hombre de 30 años con una herida en la zona del tórax y el personal de una unidad de emergencia médica que llegó hasta el lugar constató su fallecimiento.

De acuerdo a la información primaria recabada en la escena por la Policía de Salto, momentos antes del hecho la víctima habría mantenido una discusión con una mujer.

La Policía Científica realizó el relevamiento correspondiente, incautando elementos que podrían ser claves para la investigación, indicaron desde la Jefatura.

La Fiscalía de Turno quedó a cargo de la investigación.