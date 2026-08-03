Río Uruguay inunda calles de Salto y alerta a autoridades: "Estamos muy preocupados por lo que pueda pasar"

Las aguas del río Uruguay siguen creciendo frente al Puerto de Salto y se sitúan en 11,56 metros de altura, cuando la media habitual es de 3 metros en ese mismo punto de referencia.

La calle Florencio Sánchez, entre Andres Latorre y Cervantes, a cuatro cuadras del centro de Salto y a 50 metros del Centro Regional de Profesores del Litoral, se encuentra desbordada por los efluentes del río.

La misma ya está cortada al paso de la población, al igual que dos calles más abajo, las de Colón y Varela, que conectan la zona sur con el centro de Salto, por lo cual las autoridades comenzaron a pedir mucha precaución entre la población a la hora de circular y sobre todo en horas de la noche.

Para este martes 4, las autoridades esperan que el caudal del río Uruguay siga aumentando frente a la costa salteña y que pueda llegar a los 11,80 metros de altura, al menos 30 centímetros más que los guarismos registrados este lunes.

Vista aérea del río Uruguay, frontera entre Argentina y Uruguay. Foto: AFP

Una familia integrada por seis personas, que vive en una casa ubicada en la esquina de las calles Cervantes y Florencio Sánchez, tiene el agua en el patio de su vivienda, viven allí hace 15 años y ya perdieron la cuenta de las veces que los sacó el río.

Andrea, la jefa del hogar habló con El País y dijo que "ya están guardando sus ropas y otros elementos en cajas, para irse". Señaló que se irán "a la casa de algún familiar o alquilarán" otra vivienda en el mientras tanto. Y que esperan por la ayuda del CECOED para poder salir de su hogar.

"Estamos muy preocupados por lo que pueda pasar, las autoridades nos habían dicho que la creciente vendría para la primavera, así que no la esperábamos ahora", declaró.

El Fenómeno de El Niño cobrará su mayor fuerza en los meses de setiembre y octubre, época para la cual se prevé que habrá importantes inundaciones en esta parte del territorio nacional.

Esta creciente no estaba en los papeles de nadie, aseguraron desde el Comité de Emergencias aunque señalaron que la misma podría no llegar a superar la cota de seguridad que en el caso de Salto, esta en los 12,30 metros de altura.