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El País Información Sociedad

Temporal en Salto: voladuras de techos, vientos de más de 100 km/h y crecida del río Uruguay

Los funcionarios del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed) de Salto tuvieron que atender llamados en el sur de la ciudad por voladuras de techos y árboles caídos.

Hugo Lemos
Hugo Lemos
01/08/2026, 13:33
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Voladura de techos por temporal en Salto
Voladura de techos por temporal en Salto
Foto: Hugo Lemos

Con vientos que llegaron a tener rachas de hasta 102 km/h que dejaron algunos daños estructurales sobre todo en la zona sur de la ciudad, Salto volvió a tener un evento climático de alto riesgo, que puso en alerta a todo el sistema de atención a la emergencia.

Mientras el río Uruguay sigue creciendo frente al Puerto de Salto, situándose este sábado en 10,81 metros de altura —cuando la media habitual es de 3 metros— el Comité de Emergencias sigue procediendo en varios frentes, para subsanar situaciones adversas sufridas por pobladores de diferentes puntos de la ciudad, provocadas por las tormentas.

Voladuras de techos en Salto
Voladuras de techos en Salto
Foto: Hugo Lemos

En el caso de este jueves por la noche, los funcionarios del
Centro Coordinador de Emergencias Departamentales

(Cecoed) de Salto tuvieron que atender algunas voladuras de techos de casas, en la zona del barrio Don Atilio al sur de la ciudad.

Si bien no se reportaron personas heridas, las intervenciones fueron varias, entre ellas la de un árbol de gran tamaño caído de lado a lado en una de las principales calles del centro de la ciudad.

Por otro lado, siguen atendiendo a las personas que sufrieron las consecuencias del temporal del pasado sábado 18 de julio. En este caso, el intendente de Salto, Carlos Albisu, dijo a El País que llevan realizadas unas 340 intervenciones directas en casas de la ciudad que sufrieron el embate de la tormenta.

Temporal salto.jpeg

"Y seguimos alerta en el día a día con el río Uruguay, sabemos que los efectos de El Niño serán más complejos para esta zona del país y nos venimos preparando desde el primer momento. Planificamos acciones, guardamos recursos y estamos analizando posibles escenarios para ver cómo deberemos actuar en esos casos", señaló el jefe comunal.

Este sábado 1º de agosto, sobre las 2:50 de la madrugada, la Estación Meteorológicas de Salto, ubicada al sur de la ciudad en el mismo predio del aeropuerto local, registró vientos de hasta 102 km/h. Las autoridades siguen monitoreando la evolución del clima en las próximas horas.

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