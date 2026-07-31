El Niño "se está intensificando" y va a "terreno desconocido", alertó el secretario general de la ONU

El Niño es un fenómeno natural que se repite cada dos a siete años. Las aguas superficiales en el centro y el este del océano Pacífico ecuatorial se calientan, lo que provoca durante meses importantes modificaciones en los regímenes de vientos, presión y precipitaciones a escala mundial.

Sin embargo, las aguas del Pacífico nunca habían estado tan cálidas tan pronto. Este año, la mayoría de los modelos prevén un episodio de El Niño de magnitud excepcional, potencialmente el más intenso jamás registrado, en medio del calentamiento del planeta provocado por la actividad humana.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió este viernes que El Niño se intensificará en el periodo agosto-octubre.

En su nuevo informe, esperan condiciones más húmedas de lo normal en zonas como el sur de Europa o el sureste de Sudamérica y, por contra, un clima más seco en el noroeste suramericano y el norte europeo, entre otras regiones.

Fotografía que muestra una zona afectada por el desborde de la quebrada Los Loros, en Puente Zorrilla en La Serena (Chile) Foto: HERNÁN CONTRERAS/EFE

Detallaron que las zonas más afectadas por el aumento de temperaturas serán África, el sur de Europa, la península Arábiga, el subcontinente indio, Asia Oriental, América Central, el Caribe, el sur de África, gran parte de América del Sur y Nueva Zelanda.

Los datos de los principales centros mundiales de previsión meteorológica muestran, según la OMM, que la temperatura de la superficie marina en el periodo estudiado será en torno a 2,9 grados centígrados superior a la media estacional. Ello irá acompañado de un "dipolo Índico positivo", patrón climático conforme al cual la parte occidental de ese océano presenta temperaturas medias más elevadas, mientras que en la oriental son inferiores al promedio.

"En conjunto, estos factores oceánicos pueden amplificar los efectos climáticos regionales, incluidos los riesgos de sequía, inundaciones e incendios forestales", especialmente en la cuenca del océano Índico, concluyó la OMM.

Bomberos rocían agua durante un incendio forestal cerca de la localidad de Lège-Cap-Ferret, en el suroeste de Francia Foto: AFP

La palabra de Naciones Unidas

"El Niño se está intensificando y añadiendo combustible a un planeta que ya está en llamas, con calor abrasador, incendios forestales apocalípticos y mares con temperaturas récord", indicó el secretario general de la ONU, António Guterres, al publicarse los datos de la OMM.

"Estamos en terreno desconocido", con "una crisis climática a toda máquina", insistió. Y declaró: "Hace dos meses advertí que El Niño estaba llamando a nuestra puerta. Ahora ya está dentro de la casa".

El Niño: Imágenes satelitales que muestran la diferencia entre la temperatura promedio de la superficie del mar en el ecuador del Océano Pacífico tropical Foto: NOAA

El máximo responsable de Naciones Unidas señaló que “más carbón, petróleo y gas conducirán a un futuro más inflamable y, si no actuamos, los peligros serán aún más mortales".

La agencia meteorológica de la ONU subrayó que está reforzando los servicios de información climática y los sistemas de alerta temprana para ayudar a gobiernos y comunidades vulnerables a prepararse ante los posibles impactos.

Con información de EFE y AFP