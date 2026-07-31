"Niño Recargado, Niño Godzilla": Congreso de Intendentes está "muy preocupado" y espera reunión con Orsi

El impacto que tendrá el fenómeno climático El Niño —que se traducirá a nivel local en fuertes tormentas— está en la agenda de los líderes de los gobiernos departamentales. Es más, el presidente del Congreso de Intendentes, Carlos Enciso, aseguró el jueves en el Parlamento que están “muy preocupados” por lo que podrá suceder y, en ese sentido, trabajan con el Poder Ejecutivo. Incluso pidieron una reunión con el presidente Yamandú Orsi para la que aún no tienen fecha.

“Niño Recargado, Niño Gordo, Niño Godzilla”, comentó el intendente de Florida, en referencia a las distintas denominaciones que le han dado a lo que pueda suceder cuando se vea el mayor impacto de El Niño. Asimismo, Enciso, del Partido Nacional, señaló a los diputados —en la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, donde se estudia la Rendición de Cuentas— la necesidad de generar “alguna especie de disparador” presupuestal para “cuando la emergencia se declare” en algún departamento, ya que el impacto no sería por igual en todo el territorio.

Enciso hizo hincapié en que los presupuestos municipales pueden “tener recursos para dar respuesta, por ejemplo, a voladuras de techos, pero evidentemente”, son “muy acotados y muy limitados frente a lo que se estaría viendo como un efecto de varios meses, a partir de setiembre, con lluvias acumuladas, con inundaciones y, aparentemente, también con vientos de gran importancia”. A esto sumó que, un “problema de esta envergadura”, como el que se espera, “implicaría tener respuestas globales acordes” en coordinación con el Poder Ejecutivo.

En una línea similar, el intendente de Canelones, Francisco Legnani, aseguró que el impacto de El Niño es una “preocupación extendida entre todos los colegas”. Pero apuntó a que este fenómeno, “que se va a dar en el último trimestre de este año, tiene cierto grado de previsibilidad”. Por lo tanto, entiende que, “más allá de prever recursos para la emergencia inmediata del daño” que se dé “durante su transcurso”, se debe “prever para las consecuencias”, como las inundaciones, el “realojo provisorio de los afectados”, el “destrozo de la caminería rural”, la “afectación a la agricultura” y las “enfermedades que pueda llegar a causar”.

Ante este escenario, pidieron una reunión con Orsi: “Para empezar a prever una serie de recursos y adelantarnos al fenómeno”, añadió el intendente frenteamplista.

Legnani, además, contó que el intendente de Durazno, Felipe Algorta, “ya está preparando refugios para atender a la gente que eventualmente pueda ser afectada por las inundaciones”. No obstante, enfatizó que necesitan “una coordinación de los tres niveles de gobierno: a nivel de los alcaldes, a nivel de los intendentes y del gobierno nacional”.

En respuesta, el diputado blanco Pablo Abdala pidió que se adelantara al Ministerio de Economía y Finanzas —que comparecerá antes de que se dé la votación en comisión—, que se le va a preguntar sobre los montos que están destinados para estos eventos extraordinarios.

El presidente Orsi se refirió hace poco más de una semana al impacto que tendría El Niño: en la asunción de Enciso en el Congreso de Intendentes anunció que generaría "un espacio" de coordinación del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) con los líderes de los gobiernos departamentales. En ese evento, además, aseguró que hay un registro histórico de cómo repercuten las inundaciones desde 1998 y que, a su vez, saben en “dónde va a pegar más”.

Asimismo, el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, ratificó el martes que el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, le confirmó que se generará un ámbito a nivel de Torre Ejecutiva “para preparar las medidas para hacer frente” a los eventos que marcan los pronósticos, que “pueden ser extremos en los próximos meses”. En ese sentido, el frenteamplista señaló que la “realidad del cambio climático y los eventos de variabilidad climática que golpean al país y el mundo son un dato de la realidad”, por lo que “el país tiene que prepararse”.

Además, esta semana hubo dos reuniones del Ministerio de Ambiente con el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), que “está trabajando en este tema”. A su vez, indicó: “Juntos vamos a trabajar con el Sinae, y ya estuve en contacto con Leonardo Palomeque, que lo conduce”.

El Congreso de Intendentes ya tiene la problemática en su agenda desde hace varias semanas. Al cierre de junio recibió en su plenario a las autoridades del Inumet. Su presidenta, Madeleine Renom, les explicó a los líderes de los gobiernos departamentales —según un comunicado— que, cuando está El Niño, se puede esperar “una mayor señal de precipitaciones por encima de lo normal, principalmente al norte del río Negro”. Asimismo, se estima que las temperaturas estén “por encima de lo normal entre junio y agosto” y, en cambio, que estén “por debajo de lo normal” en el próximo otoño, sobre todo al norte.