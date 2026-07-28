La ministra de Vivienda dialogó con vecinos de Salto que no quieren ser reubicados a otro predio

Los vecinos del barrio La Amarilla de Salto, ubicado sobre una cañada a unos 5 kilómetros al noreste de la ciudad, serán realojados en unidades construidas por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), ya que muchos de ellos ocupan predios fiscales que los exponen a inundaciones o correntadas de agua cada vez que llueve.

Se trata de unas 40 familias a reubicar en un predio alejado del barrio, donde contarán con viviendas construidas a nuevo y acceso a todos los servicios. Las mismas serán entregadas el próximo 5 de agosto, informó la cartera a El País.

Sin embargo, hay un grupo de vecinos que tiene algunas dudas sobre esa reubicación. Hay otros que reclaman haber invertido en mejoras para las casas que actualmente ocupan, tratándose en algunos casos de predios que constituyen una franja pública.

Eso último les fue advertido por la ministra de Vivienda, Tamara Paseyro, que visitó este martes La Amarilla. Al llegar junto al intendente de Salto, Carlos Albisu, -con quien firmó momentos antes varios convenios- algunos vecinos le expresaron su disconformidad, entendiendo que los realojos son "arbitrarios".

La jerarca les explicó que "no podían permanecer allí" porque, entre otras cosas, estaban ocupando predios públicos que "no iban a poder regularizar nunca". Por su parte, el director de Integración Social y Urbana del ministerio, Pablo Cresci, les expresó que se llevarían sus contactos para agendar una reunión.

Viviendas entregadas por el MVOT en Artigas en este mes de julio. Leo Carreno / Presidencia

Paseyro encabezó una recorrida por los departamentos de Artigas, Salto y Paysandú, donde se entregará la próxima semana unas 301 soluciones habitacionales destinadas a la relocalización de familias y a la integración social y urbana de las mismas.

El lunes inauguraron 50 viviendas para familias de los barrios La Reductora y Zorrilla, en Artigas. El proyecto fue ejecutado por el MVOT junto a la Intendencia local y beneficiará a 174 personas.

Este miércoles las autoridades ministeriales visitarán Paysandú, donde se entregarán 158 soluciones habitacionales más.

La jornada incluirá la inauguración de 74 viviendas del nuevo conjunto habitacional Bajo Curupí, destinadas a familias relocalizadas del barrio; un recorrido por la intervención realizada en San Martín y Ferraris, donde 23 viviendas fueron regularizadas y mejoradas; y la entrega de 61 viviendas correspondientes al barrio Parkway III.