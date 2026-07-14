Ataque a balazos en Salto: tras ser denunciado por hurto, un joven lanzó disparos contra una vivienda

Un sujeto disparó cuatro veces contra una vivienda en el barrio La Amarilla, en el departamento de Salto.

El caso fue denunciado en la tarde del domingo. Según pudo saber El País, tres sujetos de 19, 22 y 25 años se apersonaron sobre la calle 8, al extremo este de la capital departamental, y exhibieron al dueño de la casa un arma de fuego.

Posteriormente el más joven de ellos efectuó los disparos, causando daños materiales pero sin provocar heridos.

La víctima, un hombre de 32 años, pudo reconocer al joven de 19. Según él, el episodio se trató de una represalia por denunciarlo por hurto hace dos meses.

Trabaja en el caso el personal de la Dirección de Investigaciones de la Jefatura de Policía de Salto.