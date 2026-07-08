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El País Información Judiciales

Fallo judicial obliga al MSP a dar medicamento de alto costo a paciente oncológico en Salto

El paciente requiere un tratamiento con un medicamento cuyo costo total asciende a US$ 382.000. El cumplimiento del fallo deberá concretarse en un plazo de 24 horas.

Hugo Lemos
Hugo Lemos
08/07/2026, 12:55
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Fallo obliga al MSP a dar medicamento de alto costo a paciente oncológico.
Fallo obliga al MSP a dar medicamento de alto costo a paciente oncológico en Salto.
Foto: Hugo Lemos.

Un histórico fallo judicial en Salto, obligará al Ministerio de Salud Pública (MSP) a suministrar un medicamento de alto costo a un paciente con cáncer de vejiga.

El fallo fue dictado en el marco de una acción de amparo promovida en defensa de un ciudadano salteño, jubilado, que padece cáncer de vejiga y requiere para su tratamiento el medicamento Avelumab, cuyo costo total estimado asciende a aproximadamente US$ 382.000 (unos 15.353.697 uruguayos).

La resolución judicial condenó al Ministerio de Salud Pública a suministrar al paciente el medicamento en la forma indicada por su médico tratante y durante todo el tiempo que sea necesario para su efectivo tratamiento.

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Medicamento Bavencio.
Medicamento Bavencio.
Foto: Hugo Lemos.

El cumplimiento deberá concretarse en un plazo de 24 horas, conforme a lo establecido por el artículo 9 de la Ley N.º 16.011, bajo apercibimiento de la aplicación de sanciones económicas.

Cada ciclo del tratamiento tiene un costo superior a los US$ 13.000 (522.508 uruguayos), más impuestos. La acción judicial fue llevada adelante por los abogados Gabriel Cartagena Sanguinetti y Gastón Ferreira Rivas.

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