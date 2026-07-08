Trump dice que el alto el fuego con Irán terminó, hay nuevos ataques cruzados y se dispara el petróleo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que la tregua con Irán "ha terminado" tras los nuevos ataques cruzados entre las fuerzas estadounidenses y la república islámica.

Trump calificó a Irán de "basura" y de país dirigido por "locos" después de que Teherán respondiera a bombardeos estadounidenses atacando bases norteamericanas en el Golfo.

Los precios del petróleo se dispararon de inmediato un 5% tras las declaraciones del mandatario estadounidense. "Por lo que a mí respecta, ha terminado", declaró Trump durante la cumbre de la OTAN en Ankara, al ser preguntado sobre si la tregua con Irán seguía en pie.

"Es una pérdida de tiempo tratar con ellos", añadió. "Son basura, son gente enferma, están dirigidos por gente enferma y son personas crueles y violentas. Y si tuvieran un arma nuclear, la usarían".

El presidente de EE.UU., Donald Trump, habla con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan (fuera de cuadro), en Ankara. Foto: AFP

El mandatario acusó además a Irán de tergiversar repetidamente lo acordado en la tregua firmada entre Washington y Teherán el pasado 17 de junio.

"Todo el mundo estuvo de acuerdo: nada de armas nucleares. Cerramos un acuerdo. Salen y bromean con la prensa, dicen que ni siquiera hablamos de ello. Tienen algún problema, están chiflados", añadió Trump.

EE.UU. e Irán intercambian ataques

Estados Unidos lanzó nuevos bombardeos contra Irán en respuesta a los ataques contra barcos en el estrecho de Ormuz, lo que desató el miércoles una oleada de represalias contra bases estadounidenses en el Golfo.

Ambos bandos reportaron haber alcanzado decenas de objetivos, poniendo en peligro un acuerdo preliminar para terminar con la guerra en Medio Oriente. Washington también revocó el levantamiento de las sanciones sobre la venta de petróleo iraní y bombardeó sitios militares en la república islámica, tras acusar a Irán de atacar tres barcos en el estrecho.

Esta ruta marítima clave para el comercio mundial de hidrocarburos sigue siendo uno de los principales focos de tensión del conflicto, desencadenado a finales de febrero con la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Embarcaciones ancladas en el estrecho de Ormuz, frente a Khasab, en la península de Musandam, al norte de Omán. Foto: AFP

Teherán quiere controlar el estrecho de Ormuz mediante el cobro de tasas, y ha advertido que atacará a los barcos que no respeten los corredores autorizados. Desde junio, la república islámica está en negociaciones con Washington para encontrar una solución duradera al conflicto.

Guardianes de la Revolución atacan de instalaciones estadounidenses en Baréin y Kuwait

Los bombardeos iraníes contra al menos tres embarcaciones en los últimos días desencadenaron una ofensiva estadounidense contra objetivos en Irán el martes, a la que Teherán respondió atacando países de la región del Golfo, aliados de Washington.

Los Guardianes de la Revolución (CGRI) iraníes afirmaron el miércoles que atacaron decenas de instalaciones estadounidenses en Baréin y Kuwait, según un comunicado de la televisión estatal IRIB.

"En una respuesta inicial a esta agresión, las fuerzas marinas y aeroespaciales de los CGRI efectuaron una operación conjunta de misiles y drones, alcanzando 85 instalaciones militares estadounidense" en Kuwait y Baréin, indica el comunicado.

Tanto Kuwait como Baréin tienen bases estadounidenses y fueron atacados repetidamente por Irán durante la guerra.

AFP