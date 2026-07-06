Trump confirmó que pidió a FIFA quitar la tarjeta roja a Balogun y calificó de sospechoso al juez que lo echó

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que pidió a la FIFA que revisara la tarjeta roja que recibió Folarin Balogun, una de las estrellas de la selección local, lo que desencadenó que el máximo órgano rector del fútbol suspendiera la expulsión, lo que le permitirá jugar este lunes frente a Bélgica por los octavos de final del Mundial.

"Pedí que se reconsiderara porque no pensaba que hubiera sido falta", declaró Trump durante un acto en la Casa Blanca. Afirmó que las normas sobre la tarjeta roja eran "injustas" y calificó de "muy sospechoso" el pasado del árbitro brasileño Raphael Claus, que expulsó a Balogun después de que este pisara el tobillo de un jugador rival en el partido contra Bosnia y Herzegovina.

Según el Reglamento Disciplinario de la FIFA, una tarjeta roja directa conlleva automáticamente un partido de suspensión, sanción que no puede ser apelada por la federación del jugador.

Sin embargo, la FIFA anunció el domingo que la suspensión quedaba en suspenso durante un período de prueba de un año, una decisión conocida días después de que Trump llamara a Gianni Infantino para pedir la revisión de la expulsión.

"Vamos a tener al equipo completo y Bélgica va a tener al equipo completo", dijo Trump

"Vamos a tener al equipo completo, y Bélgica va a tener al equipo completo. ¿Y saben qué? Si nos ganan, entonces podrán estar realmente orgullosos", declaró Trump el lunes.

"De otro modo, si nos ganan... yo diré que estuvo amañado, igual que las elecciones de 2020 estuvieron amañadas", añadió el mandatario, en alusión a sus reiteradas afirmaciones, desacreditadas por tribunales y autoridades electorales, de que hubo fraude generalizado en las elecciones presidenciales de ese país y que perdió frente a Joe Biden.

La llamada del mandatario a Infantino, presidente de la FIFA, horas después del partido el miércoles y el pedido de revisión de la tarjeta roja había sido informada previamente por The New York Times en base a cuatro personas familiarizadas con el intercambio, pero ahora fue el mismo Trump quien confirmó la noticia. El domingo, la FIFA revocó la suspensión y anunció que Balogun podría jugar contra Bélgica.

Folarin Balogun festeja un gol en el Estados Unidos-Bosnia Herzegovina del Mundial 2026. Foto: EFE

Este cambio de decisión es sumamente inusual y es la primera vez desde 1962 que la FIFA permite que un jugador participe en un partido cuando habría estado suspendido tras ser expulsado en la Copa del Mundo. Infantino lleva años intentando congraciarse con Trump. El año pasado, la FIFA creó y otorgó a Trump el Premio de la Paz de la FIFA en medio de la campaña pública, aunque fallida, del presidente para ganar el Premio Nobel de la Paz.

El presidente de Estados Unidos dio las gracias este domingo a la FIFA por no aplicar la sanción automática de un partido a Balogun. "¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia!", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Thank you to FIFA for doing what was right, and reversing a great injustice! President DONALD J. TRUMP



( TS: Jul 5 2026, 1:14 PM ET )​​​‍​​‌‍​​‌‍​​​​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​​‌‍​​​​​​​​​​‌‍​‌‍​​​​​​‌‍​​​​​​​​‌‍​​‌‍​​​‌‍​​‌‍​​​​‌‍​​​​​​‌‍​​​‌‍ pic.twitter.com/rHJRnc8hto — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) July 5, 2026

La reacción de la UEFA a la decisión de la FIFA

Mientras tanto, la Federación Belga de Fútbol (RBFA) no baja los brazos en su intento de lograr que la FIFA revierta su polémica decisión. Según informan medios como Le Soir y VRTnews, citados por El País de Madrid, la RBFA envió una misiva a la FIFA que el organismo interpretó como una solicitud de apelación, motivo por el cual se designó a un árbitro de su comité de apelaciones para adoptar una decisión de carácter urgente.

También la UEFA calificó este lunes como "inaudita, incomprensible e injustificable" la decisión de la FIFA de suspender la sanción por tarjeta roja al delantero y aseguró que la integridad y la credibilidad de una competición se pone en juego cuando no se cumplen las reglas.

En un duro comunicado después de la resolución de la FIFA, la UEFA señaló que "el fútbol, como cualquier otro deporte, se basa en reglas que son el pilar de una competición justa, honesta y transparente".

Con información de AFP