Bélgica apeló para revertir a último momento la decisión de la FIFA de retirarle la tarjeta roja a Balogun

La Federación Belga de Fútbol (RBFA) no baja los brazos en su intento de lograr que la FIFA revierta su polémica decisión de levantar la tarjeta roja del delantero de la selección de Estados Unidos, Folarin Balogun. El futbolista fue expulsado durante los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en el encuentro frente a Bosnia y Herzegovina. Durante el domingo 5 de julio, la FIFA decidió anular la suspensión de Balogun después de una presunta llamada del presidente Donald Trump al presidente del organismo rector del fútbol mundial, Gianni Infantino. Según El País de España, citando a medios el país europeo, en la antesala del partido entre Estados Unidos y Bélgica, a disputarse este lunes a las 21:00 horas, la federación belga inició un último esfuerzo para apelar la determinación de la FIFA que tanta indignación ha generado en el seno de la UEFA.

El tiempo es el principal enemigo para los Diablos Rojos para que Balogun no juegue el partido de los octavos de final de este lunes. Según informan medios como Le Soir y VRTnews, citados por El País de Madrid, la RBFA envió una misiva a la FIFA que el organismo interpretó como una solicitud de apelación, motivo por el cual se designó a un árbitro de su comité de apelaciones para adoptar una decisión de carácter urgente.

El medio español además informó que la federación belga prepara sus pruebas para obtener una decisión favorable antes de que ruede la pelota entre EE.UU. y Bélgica. Y como si fuera poco, el diario La Libre, agregó El País, afirmó que este domingo se realizó una reunión de coordinación antre las delegaciones de ambos países, como se hace antes de cada partido, y que a los delegados belgas les sorprendió ver que el informe que menciona las suspensiones automáticas había sido eliminado. Según esta versión, esa página se podía observar en todas las reuniones de los partidos anteriores.

El caso podría incluso llegar hasta el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), comunican los medios belgas por estas horas.

Folarin Balogun, delantero de Estados Unidos, en un partido del Mundial 2026. Foto: balogun en Instagram.

Una decisión inusual y cuestionada por parte de la FIFA

Este cambio de decisión es sumamente inusual y es la primera vez desde 1962 que la FIFA permite que un jugador participe en un partido cuando habría estado suspendido tras ser expulsado en la Copa del Mundo, indicó The New York Times. La prensa belga ya catalogó este caso controversial como "Balogun Gate".

Infantino lleva años intentando congraciarse con Trump, añade el medio estadounidense. El año pasado, la FIFA creó y otorgó a Trump el Premio de la Paz de la FIFA en medio de la campaña pública, aunque fallida, del presidente para ganar el Premio Nobel de la Paz.

Gianni Infantino le da el premio de la paz de la FIFA a Donald Trump en 2025, presidente de los Estados Unidos, en el sorteo del Mundial 2026. Foto: AFP.

Poco después de la tarjeta roja a Balogun, altos funcionarios de la administración Trump, entre ellos Howard Lutnick, secretario de Comercio, y Andrew Giuliani, director ejecutivo del grupo de trabajo de la Casa Blanca sobre la Copa del Mundo, contrataron abogados para ayudar a la Federación de Fútbol de Estados Unidos a intentar apelar, a pesar de las normas de la FIFA en contra de este tipo de apelaciones, según dos personas familiarizadas con la llamada, informó The New York Times. De acuerdo a fuentes cercanas, los directivos de la federación estadounidense argumentaron que la tarjeta roja a Balogun fue mostrada indebidamente, ya que no debieron haber utilizado la repetición de video en cámara lenta para determinar la sanción. El uso de repeticiones de video es una práctica común, y con frecuencia los jugadores son expulsados tras las revisiones.

En un acto que generó aún más malestar para los belgas, Trump agradeció públicamente a la FIFA por "revertir una gran injusticia".

Thank you to FIFA for doing what was right, and reversing a great injustice! President DONALD J. TRUMP



( TS: Jul 5 2026, 1:14 PM ET )​​​‍​​‌‍​​‌‍​​​​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​​‌‍​​​​​​​​​​‌‍​‌‍​​​​​​‌‍​​​​​​​​‌‍​​‌‍​​​‌‍​​‌‍​​​​‌‍​​​​​​‌‍​​​‌‍ pic.twitter.com/rHJRnc8hto — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) July 5, 2026

La federación belga reaccionó con indignación el domingo y manifestó su sorpresa ante la decisión de la FIFA. Además, la federación señaló que se encontraba "analizando todas las alternativas posibles".

Por su parte, el seleccionador de Bélgica, Rudi García, rechazó la decisión de la FIFA, ironizando: "no sabía que el día 5 de julio se había convertido en el día de los inocentes".