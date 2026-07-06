Neymar anunció su retiro de la selección de Brasil tras la derrota ante Noruega: "Lo intenté, pero se acabó"

Quizás no se trata de un batacazo porque la selección de Noruega y en particular el talento goleador de Erling Braut Haaland están dando de qué hablar en este Mundial 2026, pero la eliminación de Brasil en octavos de final es una sorpresa porque los pentacampeones mundiales son siempre candidatos a la corona. Por historia y por los nombres propios que integran habitualmente su plantel. Pero desde ahora, tras la derrota, quizás el jugador con mayor jerarquía de la Verdeamarelha decidió dar un paso al costado: Neymar Jr.

Con los ojos llenos de lágrimas una vez que el árbitro marroquí-americano Ismail Elfath marcó el final del encuentro, el futbolista del Santos dejó entrever su retiro de la selección brasileña en declaraciones a Globo Esporte TV: "Lo intenté, lo intenté. Pero ahora se acabó. Empecé aquí, terminé aquí", dijo recordando que debutó con la camiseta de su país en el mismo MetLife Stadium de Miami, en un amistoso frente a Estados Unidos en 2010.

La derrota supuso la peor campaña de la selección brasileña desde el Mundial de Italia 1990. La Seleção se encamina hacia su periodo más largo sin un título mundial desde su primera victoria, ya que en 2030 se cumplirán 28 años sin un campeonato del mundo.

Asimismo, la derrota de este domingo marcó un récord negativo de Neymar. El número 10 del Santos, que lloró desconsoladamente tras la eliminación, es el segundo jugador brasileño en disputar cuatro Mundiales sin ganar ninguno. Thiago Silva fue el primero.

Si finalmente se retira de la selección nacional, Neymar finalizará su carrera con 80 goles y 58 asistencias en 130 partidos. Su único título con la selección absoluta de Brasil fue la Copa Confederaciones de 2013. También ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2016, pero con la selección sub-23.