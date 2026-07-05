Cristiano Ronaldo: España como "favorita", su "último Mundial" y los que llevan "23 años queriendo matarlo"

"Ojalá que no sea mañana mi último partido en un Mundial, ojalá así me pueden seguir matando", dijo Cristiano Ronaldo en conferencia de prensa. Ya no es el jugador que solía ser, admite, pero eso no le impide que siga jugando por Portugal hasta donde le alcance el alma. En la antesala del duelo de octavos con España, la estrella de 41 años abordó las críticas de quienes "llevan 23 años" intentando matarlo y se mostró a ratos enérgico, jovial y sentimental en la víspera del juego que se disputará en el estadio de Dallas, en su última baile.

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"Estoy disponible de cuerpo y alma para apoyar a la selección. Jugando o no, tendré siempre un papel importante. Terminaré cuando yo quiera, no cuando ustedes quieran. Es una pérdida de tiempo que me hagan siempre esa misma pregunta", dijo el atacante del Al-Nassr.

El Comandante aseguró que jugar a los 41 años "ha sido una buena experiencia", porque para llegar a este nivel hay que renunciar a muchas cosas. "Y eso es lo que he estado haciendo a lo largo de mi carrera. Y también me he adaptado a los matices de la edad. Sabiendo que ya no era el mismo jugador de antes. Pero de algo estoy seguro: nada ha cambiado. Sigo haciendo otras cosas. Así que espero hacerlo mañana", sostuvo.

Además, aceptó que el seleccionado que dirige Luis de la Fuente es una de las candidatas. "España teóricamente es favorita, porque ya ganó, y tiene más títulos que Portugal, pero es una competición diferente, con jugadores diferentes. Hay cansancio, ha hecho calor... Me encanta jugar contra España, he jugado unos diez partidos contra ellos y el recuerdo es muy bueno. Está equilibrado y mañana será lo mismo. Mañana hay que jugar bien, tener coraje y correr. Tengo la sensación de que vamos a ganar, veremos mañana", señaló CR7.

En esta misma línea, destacó que España siempre ha tenido buenas selecciones. "Son distintas generaciones, pero a España la veo siempre como un todo. Son muy buenos, juegan muy bien y va ser muy duro, pero espero que nosotros tengamos un buen partido".

"ESPAÑA ES SIEMPRE CANDIDATA A GANAR LO QUE SEA..."



🗣️ Cristiano Ronaldo llenó de elogios a la selección española, pero confía en un triunfo de Portugal



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El delantero reivindicó además su juego frente a las críticas que ha afrontado en el Mundial. "Creo que no estoy tan mal, he marcado tres goles. A ver si mañana ganamos y marco", añadió.

"Hace 23 años que quieren matarme, pero ya se dieron cuenta que no vale la pena"

Cristiano Ronaldo en la conferencia de prensa de Portugal. Foto: AFP.

Exfigura del Real Madrid y Manchester United, Ronaldo también se hizo cargo de quienes cuestionan su titularidad en la selección y a la presión mediática a la que está sometido "desde que tenía 18 años".

"Hace 23 años que quieren matarme, pero ya se dieron cuenta que no vale la pena, es una pérdida de tiempo. Intentan, intentan, intentan, pero no vale la pena, ya me acostumbré. Forma parte de esto", comentó.

CR7 dijo que este era el Mundial que más había disfrutado, citando las emociones dentro y fuera del campo.

El goleador portugués, aplaudido al salir de la rueda de prensa, añadió: "No voy a ser ni más ni menos Cristiano Ronaldo por ganar el Mundial (...) La edad te da madurez y experiencia para ver lo relativas que pueden ser las cosas".

"Incluso doy las gracias por los ataques que siento después de cumplir 40... la crítica es lo que te hace crecer, así que gracias por esto", dijo. "Espero vivir otros 40 años y estar preparado. De donde vienen las grandes críticas es de donde crecemos como personas", agregó.

CR7 incluso se animó a pedirle a un periodista, a quien él sabe que no le cae bien, a hacerle una pregunta. El reportero le pidió que dijera cuál era la parte más difícil de jugar a los 41 años. "Hablar con ustedes", dijo Ronaldo, generando risas. "Especialmente con los que no nos aprecian... recuerdo muy bien las caras de la gente", dijo sonriendo.

Rapaz!



Cristiano Ronaldo, na coletiva de imprensa, para o Marcelo Bechler: "Desafio aquele ali, aquele ali, a fazer uma pergunta boa, já que não gosta de mim."



Marcelo Bechler: "Qual a coisa mais difícil numa Copa do Mundo com 41 anos?"



Cristiano Ronaldo: "Falar com vocês,… pic.twitter.com/vn7FuSbuPa — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) July 5, 2026

"Voy a ser sincero: independientemente de lo que pase mañana, Cristiano Ronaldo saldrá de aquí con la conciencia tranquila, no al 100% sino 1000%, porque en la vida y en el fútbol he dado todo lo que tenía, mi pasión, mi querer", aseguró.

La anécdota con una azafata argentina

El luso también contó una anécdota con una azafata argentina en el vuelo a Dallas. “Yo sabía que ella era argentina por la manera en que me miró. Le dije: ‘Estoy seguro que tú eres de Argentina’. Y ella: ‘¿Cómo sabes?’. Yo: ‘La manera en que me miraste’. Y ella: ‘¿Cómo te miré?’. Yo: ‘Me miraste y desviaste los ojos muy rápido. Eso quiere decir que no les gusta Cristiano’”, relató entre las risas de los presentes.

"ESTOY SEGURO QUE ERES ARGENTINA, POR LA MANERA EN QUE ME MIRASTE...", la imperdible anécdota de Cristiano Ronaldo con una azafata argentina en el vuelo a Dallas.



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Con información de EFE y AFP.