Marcelo Gallardo descartó su candidatura para ser DT de la selección uruguaya: "No tengo nada que ver con eso"

El ciclo de Marcelo Bielsa al frente de la selección de Uruguay ya quedó atrás tras la eliminación en un Mundial 2026 que sigue su curso y va rumbo a la definición. En los últimos días la danza de candidatos, algunos autopostulados y otros autodescartados, ha incrementado de manera exponencial.

Uno de los primeros nombres, que ya había estado en el radar antes de la contratación del Loco, fue el de Marcelo Gallardo, que en Uruguay ya dirigió a Nacional, pero el propio DT argentino descartó ser una opción.

"No tengo nada que ver con eso", se limitó a decir el exdirector técnico de River en diálogo con ESPN, ante la pregunta de si era real que era uno de los candidatos a tomar las riendas de la Celeste.

Una respuesta similar dio Guillermo Almada, otro de los entrenador que suele estar en el radar de la selección. "No me voy a guiar por trascendidos de prensa", dijo quien acaba de asumir como nuevo director técnico del América de México.

"Mi realidad es el América, estoy sumergido en esto, no me voy a guiar por trascendidos de prensa. Es una alegría que una selección tan grande como Uruguay piense en nosotros, pero hoy sólo pienso en el América que es un proyecto tan grande que no hay espacio para pensar en otra cosa", afirmó el técnico en su presentación con las Águilas.

Paulo Pezzolano volvió a referirse a su conocida cláusula por si lo llaman de la selección uruguaya. "Eso siempre está, es el sueño de cualquiera", sostuvo.

Diego Forlán, en cambio, fue consultado sobre una eventual propuesta para asumir el cargo del combinado Celeste, respondió entre risas y sin dudar: "¿Sabés cómo voy?".