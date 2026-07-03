Así están los cruces de los octavos de final del Mundial 2026 de México, Canadá y Estados Unidos

El Mundial 2026 avanza a paso firme y ya sin la selección de Uruguay que quedó eliminada en fase de grupos, el torneo está a punto de completar las llaves de dieciseisavos de final para meterse en la ronda de octavos con partidos que prometen y mucho.

Hasta el momento se llevan disputados 13 de los 16 juegos de dieciseisavos de final y a falta de tres encuentros, hay seis choques confirmados para los octavos que comenzarán a jugarse este sábado 4 de julio.

El certamen, el más extenso de la historia con 48 selecciones, ya registra un total de 29 eliminados, entre ellos potencias como Alemania, Uruguay, Países Bajos y Croacia. Entre los países que dijeron adiós figuran además República Checa, Qatar, Haití, Turquía, Túnez, Escocia, Irak, Jordania, Panamá, Curazao, Nueva Zelanda, Uzbekistán, Corea del Sur, Arabia Saudita, Irán, Japón, Sudáfrica, Costa de Marfil, Suecia, Ecuador, República Democrática del Congo, Senegal, Bosnia y Herzegovina, Austria y Argelia.

Hasta el momento, los países que se metieron en octavos de final son Brasil, Paraguay, Canadá, Marruecos, Noruega, Francia, México, Inglaterra, Bélgica, Estados Unidos, España, Portugal y Suiza.

Los cruces de la ronda de los 16 mejores de la Copa del Mundo, la segunda de eliminación directa, prometen emociones fuertes ya que hay choques confirmados en los que se centrará mucho la atención, como por ejemplo, el que protagonizarán la Verdeamarela y los Vikingos Rojos. Además, la Albirroja irá contra el combinado galo; el conjunto canadiense chocará con los Leones del Atlas; los Tres Leones jugarán con el seleccionado mexicano; el seleccionado norteamericano chocará con los Diablos Rojos; y la Furia Roja se verá las caras con el combinado luso.

Aún resta por conocerse el rival de Suiza, que saldrá del juego entre Colombia y Ghana, mientras que la otra llave de octavos se completará con los vencedores de los juegos entre Argentina y Cabo Verde por un lado y Australia y Egipto por otro.

El cuadro de la fase final del Mundial 2026