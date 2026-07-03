Suiza hizo valer su favoritismo, venció 2 a 0 a Argelia y avanzó a octavos de final del Mundial 2026

Suiza confirmó su gran momento en el Mundial 2026 y selló su clasificación a los octavos de final al derrotar 2 a 0 a Argelia en el BC Place de Vancouver. El conjunto dirigido por Murat Yakin fue superior durante buena parte del encuentro y resolvió la serie gracias a los goles de Breel Embolo y Dan Ndoye.

El primer tanto llegó apenas a los 10 minutos. La gran figura del torneo para los suizos, Johan Manzambi, desbordó por la derecha y envió un centro preciso que Embolo empujó a la red para abrir el marcador. El delantero celebró así su cuarto gol en Copas del Mundo, mientras que el joven mediocampista volvió a demostrar por qué es una de las revelaciones del campeonato.

Argelia había comenzado con intensidad e incluso manejó la pelota durante varios pasajes del primer tiempo, pero careció de profundidad para inquietar al arquero Gregor Kobel.

La sólida actuación defensiva de Suiza, liderada por Manuel Akanji y el capitán Granit Xhaka, neutralizó los intentos del conjunto africano, que no logró aprovechar sus oportunidades.

El segundo golpe llegó apenas iniciado el complemento. A los 46 minutos, un rechazo de la defensa argelina quedó servido para Dan Ndoye, quien sacó un potente remate desde la puerta del área y venció al arquero Luca Zidane para establecer el 2-0 definitivo. A partir de allí, los europeos controlaron el trámite sin sobresaltos y administraron la ventaja hasta el pitazo final.

¡GOL DE SUIZA!



Gran jugada de Manzambi para la aparición de Embolo y los helvéticos le ganan 1-0 a Argelia.#MundialEnDSPORTS | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/WJrUhgV88x — DSPORTS (@DSports) July 3, 2026

La victoria tiene un valor histórico para Suiza, que consiguió su primer triunfo en una fase eliminatoria de un Mundial desde Francia 1938 y enlazó tres victorias consecutivas en una misma Copa del Mundo por primera vez en su historia. En la próxima instancia volverá a jugar en Vancouver frente al ganador del duelo entre Colombia y Ghana.

Para Argelia se terminó un torneo que había generado ilusión tras regresar a una Copa del Mundo por primera vez desde 2014. El equipo dirigido por Vladimir Petkovic, justamente extécnico de Suiza, no pudo sostener el buen rendimiento mostrado en la fase de grupos y quedó eliminado en dieciseisavos de final.

DESDE EL VESTUARIO, SUIZA AMPLIÓ LA VENTAJA



En apenas un minuto de juego en la segunda mitad, Ndoye puso el 2-0 para los europeos sobre Argelia.#MundialEnDSPORTS | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ccN5ikpg0z — DSPORTS (@DSports) July 3, 2026

Suiza 2-0 Argelia

Estadio: BC Place de Vancouver.

Árbitro: Yael Falcón Pérez (Argentina).

Goles: Breel Embolo, a los 10 minutos; Dan Ndoye, a los 46 minutos.

Tarjetas amarillas: Fares Chaïbi, a los 36 minutos; Hicham Boudaoui, a los 72 minutos.

Tarjetas rojas: no hubo.

Suiza: Gregor Kobel; Denis Zakaria (87' Silvan Widmer), Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka, Johan Manzambi (71' Noah Okafor); Dan Ndoye (87' Michel Aebischer), Breel Embolo (83' Zeki Amdouni) y Rubén Vargas (22´Fabian Rieder). DT. Murat Yakin.

Argelia: Luca Zidane; Rafik Belghali (82' Adil Boulbina), Aïssa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Aït-Nouri; Houssem Aouar (58' Jaouen Hadjam), Ibrahim Maza, Nabil Bentaleb (71' Hicham Boudaoui); Riyad Mahrez (71' Anis Moussa), Ramiz Zerrouki (58' Amine Gouiri) y Farès Chaïbi. DT. Vladimir Petković.

Parte de este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.