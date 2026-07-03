Mundial 2026: qué partidos se juegan hoy, 3 de julio, por dieciseisavos de final, a qué hora y por dónde verlos

El Hard Rock Stadium de Miami será, hoy desde las 19:00, el escenario de un pulso aparentemente favorable para la selección argentina, en la que se enfrentarán dos de las principales figuras en lo que va de Mundial 2026: Lionel Messi y el arquero de 40 años Vozinha. La gesta de Cabo Verde contra Uruguay tuvo lugar precisamente en el Hard Rock, que en aquella ocasión estuvo copado de aficionados de nuestro país, como esta tarde lo estará de hinchas albicelestes.

Más de 50.000 argentinos viven en el área de Greater Miami, que abarca Miami y su periferia, y se espera un ambiente espectacular en la ciudad y en el estadio cuando Argentina haga acto de presencia. Para Messi supone, además, su regreso a casa, puesto que el estadio está separado por apenas 20 kilómetros del Nu Stadium en el que juega habitualmente el Inter Miami.

El 10 encabeza junto a Kylian Mbappé la lista de máximos goleadores del torneo, con seis, y se convirtió en esta edición en el futbolista con más tantos en la historia del Mundial, un registro que ya asciende a 19. Pero en el arco rival tendrá al que para muchos fue el mejor golero en la fase de grupos, Vozinha, que contribuyó con sus atajadas a que Cabo Verde empatara contra España, Uruguay y Arabia, y acabara segunda en su grupo.

El debut contra España (0-0) fue la mejor carta de presentación para Vozinha, que negó de todas las formas posibles que el equipo europeo perforara las redes de su portería. Aunque el siguiente partido contra la Celeste (2-2) fue menos heroico, ese empate permitió a Cabo Verde ser en la tercera selección en la historia que sumó puntos contra dos campeonas del mundo en su primer Mundial. Además, la clasificación a dieciseisavos convirtió a este pequeño archipiélago de 10 islas y medio millón de habitantes en el país más pequeño en acceder a la ronda eliminatoria. Transformado en héroe nacional, ha pasado de tener 200.000 seguidores en Instagram antes del partido contra España, a 17 millones en la víspera contra Argentina.

"Vozinha" y Darwin Núñez en el partido entre Uruguay y Cabo Verde por el Mundial 2026. Foto: AFP

Para este partido, Lionel Scaloni tendrá disponible a todos sus jugadores, luego de rotar a varios titulares en el último encuentro contra Jordania. El misticismo alrededor del encuentro va más allá del terreno de juego.

Será el primer choque oficial entre ambos, con el que Argentina busca acercarse un paso más hacia el bicampeonato, mientras que Cabo Verde persigue el mayor milagro de su historia. El ganador de este partido se enfrentará el 7 de julio en Atlanta con el vencedor del cruce entre Australia y Egipto, quienes se cruzan horas antes, a partir de las 13:00 de hoy, en Dallas.

Alineaciones probables:

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

DT: Lionel Scaloni.

Cabo Verde: Vozinha; Moreira, Pico Lopes, Diney Borges, Sidny Cabral; Kevin Pina, Ryan Mendes, Telmo Arcanjo, Jamiro Monteiro, Garry Rodrigues y Dailon Livramento.

DT: Pedro Leitao Brito 'Bubista'.

Árbitro: Drew Fischer, de Canadá.

Hora: 19:00

Estadio: Hard Rock Stadium de Miami.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+, Disney+, Canal 5, Antel TV.

Australia vs. Egipto

Pendientes de Mohamed Salah, de si no juega, si lo hace o cómo lo hace, Australia y Egipto protagonizan un cruce de dieciseisavos de perfil bajo, hacia el que se dirigen menos focos, pero igual de trascendente que el resto. Todo gira en este choque alrededor de Salah, la gran estrella egipcia que se perdió más de media hora del encuentro contra Irán, por un problema muscular en los isquiotibiales.

Mohamed Salah en la entrada en calor de Egipto previo al partido con Irán, por el Mundial 2026. Foto: AFP.

Alineaciones probables:

Australia: Patrick Beach; Alessandro Circati; Harry Souttar; Lucas Herrington; Jordan Bos; Jackson Irvine; Aiden O'Neill; Aziz Behich, Connor Metcalfe, Nestory Irankunda, Mohamed Toure.

DT: Tony Popovic.

Egipto: Mustafa Shobeir; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Ramy Rabia, Karim Hafez; Marawan Attia, Mahoud Saber, Emman Ashour, Mustafa Ziko; Mohamed Salah, Omar Marmoush.

DT: Hossam Hassan.

Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay).

Estadio: AT&T de Arlington.

Hora: 13:00

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

Colombia vs. Ghana

Colombia, que terminó líder su grupo por encima de Portugal, se mide hoy ante una Ghana que reservó un cupo en la segunda fase como uno de los ocho mejores terceros y que está dirigida por el portugués Carlos Queiroz, quien tuvo las riendas de Colombia entre febrero de 2019 y diciembre de 2020, por lo que enfrenta a futbolistas que conoce muy bien. Los africanos vienen de igualar sin goles ante Inglaterra y caer frente a Croacia por 2-1.

James Rodríguez saludándose con Kevin Castaño durante el cruce entre Colombia y Portugal. Foto: MICHAEL REAVES/AFP fotos.

Luego de un exigente partido ante los lusos y sin la posibilidad de haber hecho mayores rotaciones, los cafeteros saldrá a la cancha con un once similar al de sus dos primeros juegos. Figura del torneo y autor de dos tantos, el lateral derecho Daniel Muñoz retornará al 11 inicial, en el que es probable que también ingrese el lateral por izquierda Johan Mojica.

Alineaciones probables:

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumi, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Suárez o Jhon Córdoba.

DT: Néstor Lorenzo.

Ghana: Benjamin Asare; Marvin Senaya, Jonas Adjei, Derrick Luckassen, Gideon Mensah; Elisha Owusu, Thomas Partey, Kwasi Sibo; Antoine Semenyo, Jordan Ayew y Kamaldeen Sulemana.

DT: Carlos Queiroz.

Árbitro: El francés Clement Turpin.

Hora: 22:30

Cancha: Estadio de Kansas City

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

