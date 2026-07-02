La Zona Kiki: el récord en el que Mbappé superó al fenómeno Ronaldo y es el arma letal de Francia en el Mundial

Kylian Mbappé abrió y cerró la cuenta para el 3-0 de Francia sobre Suecia que dejó a Les Bleus en los octavos de final del Mundial 2026 por los que se medirán ante Paraguay este sábado a las 18:00 en Filadelfia. Alguna vez Luis Suárez se refirió al momento crítico de las Eliminatorias Sudamericanas cuando Uruguay necesitaba clasificar como la "Zona Suárez" y si hablamos de la Copa del Mundo, acabamos de entrar entonces en la Zona Mbappé.

Ese primer gol del jugador del Real Madrid ante los suecos lo hizo lograr un nuevo récord, pero no fue en lo primero que pensó. Corrió y le dedicó el gol a su entrenador Didier Deschamps. “Hay cosas más importantes que el fútbol. Está en el ADN el estar todos juntos, realmente unidos, y queríamos hacerle sentir que no estaba solo”, dijo Kiki sobre su entrenador, que perdió a su madre hace una semana y tuvo que abandonar la concentración de los galos en el Mundial e incluso estar ausente en el último partido de la fase de grupos.

Kylian Mbappé le dedicó uno de sus goles ante Suecia a Didier Deschamps, entrenador de Francia. Foto: AFP

“Personalmente me conmovió. Mbappé ha sido ejemplar desde el día uno. Cuando tiene la pelota es maravilloso y como capitán ha sido brillante”, dijo Didi, que ya dirigía a Francia cuando Kylian debutó. Ya lleva 18 goles en la Copa del Mundo, con 12 años menos que Lionel Messi está a uno del argentino como máximo anotador en la historia del torneo y ese primer gol ante Suecia fue especial porque, permiso Luis, se había entrado en la "Zona Mbappé".

El delantero francés llevaba ocho goles en instancias de eliminación de un Mundial y estaba empatado nada más y nada menos que con Leónidas Da Silva y Ronaldo Nazario. Ahora, de los 18 goles que tiene en las copas del mundo, 10 son en los mata-mata y nadie ha hecho más que él en esta instancia. Pelé se quedó con siete, algunos como Gary Lineker tienen seis y Messi corre de atrás con cinco y es la misma cantidad con la que se quedó Miroslav Klose.

Pero la ambición de Mbappé es más grande. "Yo no pienso en las estadísticas, claro que las conozco, yo también tengo televisión y todo el mundo habla de ellas, pero pienso únicamente en cómo puedo ayudar al equipo a estar aquí el 19 de julio en la final", manifestó Kylian que ya ganó un Mundial, fue finalista en Qatar 2022 y va por otro.