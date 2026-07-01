Pau Cubarsí confesó el diálogo con Canobbio en el España-Uruguay que "fue una guerra, pero nos dio confianza"

A pocas horas del duelo de octavos de final frente a Austria, el defensor español Pau Cubarsí repasó el exigente partido que disputó su selección frente a Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026 y dejó varios conceptos sobre la intensidad con la que jugó la Celeste de Marcelo Bielsa.

El zaguero de 19 años, una de las grandes revelaciones del torneo, definió el encuentro como una verdadera batalla futbolística y aseguró que fue una prueba que fortaleció al plantel español de cara a la etapa decisiva de la Copa del Mundo.

“Estamos seguros de nosotros mismos. El partido de Uruguay fue una guerra, pero también nos dio esa confianza de que sabemos competir, de que tenemos esa garra también dentro, y yo creo que es importante para un Mundial tener eso”, afirmó en una entrevista concedida al diario Marca.

Cubarsí explicó que España intentó no entrar en el juego físico que propuso Uruguay y apostó por mantener su identidad futbolística a pesar de la presión ejercida por el conjunto celeste.

“Es fútbol. A veces hay equipos que son más guerreros que otros, pero nosotros no podíamos entrar en ese juego, sino en lo que podíamos controlar, que era tener que mover el balón rápido y crear ocasiones. Creo que lo hicimos. A lo mejor no estuvimos muy acertados, pero hay cosas buenas del partido”, sostuvo.

Uno de los momentos más comentados de aquel encuentro fue la entrada de Agustín Canobbio sobre el defensa, una acción que generó reclamos dentro del plantel español y la roja en el atacante celeste.

CANOBBIO EXPULSADO EN EL FINAL DEL PARTIDO



El delantero de la Celeste recibió la tarjeta roja en el cierre del encuentro que gana España por 1-0.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/n2gbMGIYML — DSPORTS (@DSports) June 27, 2026

Consultado por ese episodio, Cubarsí reveló que el futbolista uruguayo se acercó una vez terminado el encuentro para disculparse por la dureza de la infracción.

“Sí, hablamos después del partido y me vino a pedir disculpas por la dureza, por la entrada. Al final es el partido, estás por lo que tienes que estar, que es darlo todo. No pasa nada, son lances del juego”, expresó.

El joven defensor también dejó claro que España no tiene preferencias sobre sus rivales en las fases eliminatorias y aseguró que, para conquistar un Mundial, hay que estar preparado para enfrentar a cualquier selección.

“Si quieres ganar el Mundial tienes que jugar contra los mejores, contra los rivales posibles de todo el mundo. Que venga quien venga, nosotros estamos preparados y, sobre todo, nos fijamos en nosotros mismos”, concluyó el central español, que ha sido uno de los jugadores más destacados de la Roja en el campeonato.