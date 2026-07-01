Perchman: del "si el Diente piensa quedarse va a ser un perjuicio" para Nacional a la "decepción" del Mundial

El futuro de Nicolás “Diente” López todavía es una incógnita después de que Jorge Bava decidiera no tenerlo en cuenta para el segundo semestre de Nacional. Aún con contrato vigente hasta diciembre, la gerencia deportiva busca realizar un pacto para rescindir el contrato con el delantero que declinó ofertas de Independiente de Medellín, Sporting Cristal y Platense.

Entre varios temas a los que se refirió este miércoles por la mañana, el vicepresidente tricolor, Flavio Perchman, se expresó sobre el caso del centrodelantero: "Pensé que iba a tomar una de las tres ofertas de los clubes que lo vinieron a buscar", confesó en diálogo con La Mañana del Fútbol (El Espectador Deportes).

"Tuvo tres opciones para irse y no las tomó. Si él piensa quedarse va a ser un perjuicio para el club, porque es un dinero con el que contamos, pero tiene el derecho a quedarse cobrando sin jugar. Si lo mejor le parece quedarse, entrenar y cobrar es un tema de él", añadió Perchman.

Nicolás "Diente" López en pleno partido con Nacional. Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País.

"No sé quién quiso agasajar a Valverde como el capitán de la selección"

El directo deportivo de Nacional, que acudió a la Copa del Mundo para ver a Uruguay, también se refirió a la eliminación de la selección.

"No sé quién quiso agasajar a (Federico) Valverde como el capitán de la selección, entiende poco lo que es el fútbol; era un jugador que apenas iba a poder soportar la presión como jugador emblemático de la selección; (Rodrigo) Bentancur está mucho más maduro y desarrollado como para ser el capitán", expresó Perchman.

Federico Valverde y Pedri durante el partido de Uruguay contra España por el Mundial 2026. Foto: EFE

Y añadió: "Creo que Federico fue la gran decepción que tuvimos en el Mundial, en el primer partido lo paró como extremo derecho que no se involucraba si la pelota no llegaba y el equipo jugaba por el izquierdo".

A su vez, destacó a algunos futbolistas: "Sebastián Cáceres y Mathías Olivera jugaron un muy buen Mundial, porque en el error, que lo hay, tiene mayor responsabilidad (Fernando) Muslera".

Mercado tricolor

Por ahora Nacional incorporó al defensor costarricense Francisco Calvo y a los argentinos Bruno Zuculini y Alexis Martín Arias. Alan Rodríguez no llegará y Perchman habló de una "apuesta" por un jugador.

Se trata de Tiziano Correa, delantero de 21 años que milita en Cerro Largo. "Creo que va a terminar viniendo, es un jugador joven, una apuesta. Se nos fueron dos, Carneiro y el Diente, y va a llegar uno este periodo", explicó ante la pregunta de si no taparía a Pavel Núñez.