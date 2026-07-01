Inglaterra 0-1 RD Congo en vivo por el Mundial 2026: Cipenga sorprendió y el arquero Mpasi es una muralla

Inglaterra y República Democrática del Congo se enfrentarán este miércoles (13:00 por DSports, DGO, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, AUFtv y Paramount+) por los dieciseisavos de final del Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026 en un cruce que, en la previa, tiene un favorito claro, aunque no está exento de riesgos.

Primer tiempo:

Apenas comenzó el partido, el arquero de los Leopardos, Lionel Mpasi, recibió la pelota y despejó justo ante la presión de Jude Bellingham. Arriesgó demasiado, pero se rió al respecto y es que Congo no tiene miedo de nada. Por eso, a los siete minutos, Brian Cipenga recibió un cambio de frente sobre la banda izquierda, se metió en el área de los Tres Leones y remató con confianza al primer palo de Jordan Pickford para abrir la cuenta. Congo estaba en ventaja ante Inglaterra en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

¿Y SI TENEMOS OTRA UTOPÍA CAZADA? Brian Cipenga definió muy bien y puso el 1-0 parcial de RD Congo sobre Inglaterra en los 16avos de final de la Copa del Mundo... ¡Atención al festejo!



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Después del gol, el nerviosismo se apoderó de Inglaterra, que se fue silbada a la pausa de rehidratación y sin inquietar al arquero Mpasi en más de 20 minutos del partido. Congo no tenía nada de pánico escénico y, pese a haber dado la sorpresa y estar en ventaja, no esperaba a los ingleses con un bloque defensivo muy bajo. Aunque eso tenía sus riesgos: Noah Sadiki fue amonestado por cortar una carrera de Noni Madueke que iba a directo a meterse en el último cuarto de cancha de los Leopardos y con espacios.

Llegando a la media hora, el arquero de Congo volvió a aparecer y esta vez con los que mejor sabe hacer: responder con las manos. Un gran centro de Declan Rice encontró sobre el segundo palo a Jude Bellingham, buscó cabecear contra la carrera de Mpasi, pero este reaccionó de manera notable con un gran manotazo para despejar el peligro.

Por más épico que pueda sonar un triunfo de Congo, es justo decir que ya pasada la media hora Inglaterra merecía el empate. A los 35 minutos Madueke ganó en el uno contra uno, se metió dentro del área y su centro pasado le llegó a Marcus Rashford, definió bien, pero en la línea despejó heroicamente su compañero del Manchester United, Aaron Wan-Bissaka.

El defensor congoleño estaba siendo una de las figuras porque a los 42 minutos desbordó por banda derecha y le dio el gol servido al delantero Yoane Wissa, en el corazón del área, pero no definió del todo bien y la pelota dio en el palo. Prácticamente en la réplica, Inglaterra pidió un penal del arquero sobre Harry Kane, pero fue desestimado.

Era un gran primer tiempo, grande como Mpasi en el arco de los Leopardos que, sobre el final de la primera parte, tuvo una respuesta extraordinaria ante un buen cabezazo de Bellingham prácticamente desde el borde del área chica. Parecía que sería la última chance, pero al final el golero volvió a reaccionar muy bien ante una volea de Kane en el segundo palo. Figura absoluta.

Nathanael Mbuku de Congo ante Harry Kane de Inglaterra por el Mundial 2026. Foto: AFP

Inglaterra 0-1 RD Congo

Día: Miércoles 1 de julio

Hora: 13:00

Torneo: Copa del Mundo 2026, dieciseisavos de final

TV: DSports, DGO, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, AUFtv y Paramount+

Inglaterra: Jordan Pickford; Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Noni Madueke, Jude Bellingham, Marcus Rashford; Harry Kane.

DT: Thomas Tuchel

RD Congo: Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Arthur Masuaku; Ngal’ayel Mukau, Samuel Moutoussamy, Noah Sadiki; Yoane Wissa, Nathanaël Mbuku, Benie Cipenga.

DT: Sébastien Desabre

Goles: 7' Brian Cipenga (0-1)

Árbitro: Adham Makhadmeh (Jordania)

Estadio: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Un dato extra: será el primer enfrentamiento oficial entre ambas selecciones y el ganador avanzará a octavos, donde ya espera México.

La previa:

El partido se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y pondrá frente a frente a dos selecciones con recorridos muy diferentes en esta Copa del Mundo. Por un lado, una Inglaterra que llegó al torneo como candidata. Por el otro, una RD Congo que ya superó cualquier expectativa previa y quiere seguir haciendo historia.

Los ingleses avanzaron como líderes del Grupo L y, aunque cumplieron el objetivo de clasificar primeros, su rendimiento dejó sensaciones mixtas. El equipo dirigido por Thomas Tuchel debutó con una convincente victoria ante Croacia, luego igualó sin goles frente a Ghana y cerró la fase de grupos con un triunfo ante Panamá.

Más allá de la clasificación, Inglaterra todavía no logró mostrar de forma sostenida su mejor versión futbolística. Tiene jerarquía individual de sobra, experiencia en este tipo de instancias y una plantilla profunda, pero todavía busca continuidad en su juego.

La principal referencia ofensiva sigue siendo Harry Kane. El capitán inglés vuelve a ser la gran carta de gol, acompañado por futbolistas desequilibrantes como Jude Bellingham, Marcus Rashford y Bukayo Saka.

RD Congo, en cambio, aparece como una de las grandes revelaciones del torneo. Los dirigidos por Sébastien Desabre avanzaron desde un grupo muy exigente en el que compartieron serie con Portugal, Colombia y Uzbekistán. Llegaron a esta instancia tras sumar puntos clave y meterse entre los mejores terceros.

El seleccionado africano se ganó su lugar con orden, disciplina táctica y una propuesta muy clara: defender compacto, cerrar espacios y castigar con transiciones rápidas. Esa fórmula ya le permitió competir de igual a igual frente a rivales de mayor poderío. En ataque, RD Congo cuenta con futbolistas capaces de generar problemas en espacios abiertos. Yoane Wissa aporta velocidad y desequilibrio, mientras que la experiencia de Chancel Mbemba resulta fundamental para sostener el orden defensivo.

En la previa, Inglaterra parte como favorita por jerarquía, profundidad de plantel y experiencia internacional. Sin embargo, en un Mundial que ya dejó varias sorpresas en la fase de eliminación directa, subestimar a RD Congo sería un error.