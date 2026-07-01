Uruguay en el Mundial 2026: Gustavo Tejera tendrá su segundo partido y arbitrará un duelo de los dieciseisavos

Gustavo Tejera volverá a representar al arbitraje uruguayo en el Mundial 2026. La FIFA confirmó este miércoles que el juez de 38 años fue designado para dirigir el encuentro entre Australia y Egipto, correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del mundo, que se disputará el próximo viernes 3 de julio en Dallas.

El árbitro estará acompañado nuevamente por los uruguayos Carlos Barreiro y Nicolás Tarán como asistentes, mientras que el suizo Sandro Schaerer será el cuarto árbitro y su compatriota Stephane de Almeida actuará como quinto oficial.

Se trata de la segunda designación para Tejera en el torneo, una muestra de la confianza que la Comisión de Árbitros de la FIFA depositó en su trabajo luego de su estreno en la fase de grupos.

En su debut mundialista el uruguayo impartió justicia en la victoria de México por 1-0 ante Corea del Sur, un encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo A que terminó sin grandes polémicas y con una actuación bien valorada.

The match officials for @FIFAWorldCup matches 86, 87 and 88 have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) July 1, 2026

Aquel partido tuvo una particularidad incluso antes del pitazo inicial. Medios de comunicación surcoreanos cuestionaron la designación de Tejera por que consideraban que al compartir el idioma con los futbolistas mexicanos podía representar una ventaja para el Tri. Sin embargo, el encuentro transcurrió con normalidad y el arbitraje no generó controversias.

Durante ese compromiso, Tejera sancionó 17 infracciones, mostró dos tarjetas amarillas, ambas para futbolistas de Corea del Sur, y resolvió correctamente una de las jugadas más discutidas del encuentro, cuando desestimó un posible penal por una mano del defensor mexicano Johan Vásquez por que entendió que el brazo estaba pegado al cuerpo.

También debió intervenir para controlar las reiteradas protestas del entrenador mexicano Javier Aguirre. Tras advertirle en un par de ocasiones, el técnico bajó el tono de sus reclamos y el encuentro se desarrolló sin inconvenientes.

Ahora el desafío será mayor. Australia y Egipto se enfrentarán por un lugar en los octavos de final en un duelo que promete máxima intensidad por tratarse de una instancia de eliminación directa.

Los australianos avanzaron tras superar una fase de grupos irregular, en la que vencieron a Turquía, perdieron con Estados Unidos y empataron frente a Paraguay. Egipto, por su parte, hizo historia al superar la fase inicial de un Mundial por primera vez, luego de finalizar invicto con un empate ante Bélgica, una victoria sobre Nueva Zelanda y otra igualdad frente a Irán.

El encuentro se disputará el viernes 3 de julio desde las 15:00 horas en el estadio de Dallas y marcará una nueva oportunidad para que Gustavo Tejera continúe consolidándose en el fútbol internacional.

Cabe recordar que Leodán González también tuvo actividad en esta fase al ser VAR del juego entre Países Bajos y Marruecos.