Giovanni González fue presentado en River Plate: cuánto pagó el Millonario y con quién peleará por un lugar

Giovanni González fue oficializado como nuevo fichaje de River Plate de Argentina procedente del fútbol ruso. El lateral derecho llega al Millonario luego de que el club pagara un total de US$ 500.000 para comprar su ficha al Krasnodar. El ex Peñarol llegará al fútbol argentino por un plazo de tres temporadas, según lo establece el contrato que firmó hasta el 31 de diciembre de 2027.

El defensor de 31 años llega como una alternativa para cubrir la salida de Fabricio Bustos. Sin embargo, el puesto de titular en su posición probablemente lo siga ocupando Gonzalo Montiel, futbolista que actualmente se encuentra compitiendo por Argentina en el Mundial 2026. "Cachete", como le dicen, sumó minutos contra Argelia en el primer partido de la fase de grupos y fue importante en el proceso de Scaloni con aquel recordado penal definitorio que anotó en la final del Mundial 2022.

Giovanni González, además de pelear el puesto con el argentino, tiene la ventaja de que se destaca por su versatilidad dentro de la cancha por lo que puede aportar desde diversos roles. Ahora, el uruguayo se sumará directamente a la pretemporada que está realizando River Plate en Alicante, España. El conjunto dirigido por Eduardo Coudet se encontrará allí hasta el 5 de julio con la mira en aprontarse lo mejor posible para el Torneo Clausura, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana.

Trayectoria de Giovanni González previo al fichaje por River Plate

González surgió en River Plate de Uruguay en el año 2014 y para el 2018 ya formaba parte de Peñarol. Después de eso, defendió la remera aurinegra durante cuatro temporadas en las que acumuló un total de 141 partidos, en los que anotó seis goles y aportó 18 asistencias. Además, se consagró dos veces como campeón uruguayo en la temporada 2017/18 y en la 2020/21.

En 2022 fichó por el Mallorca para tener su primera experiencia europea en el conjunto que formaba parte de la Primera División de España. Luego de tres años en dicho club, el futbolista recaló en el fútbol ruso cuando el Krasnodar decidió apostar por él.

A nivel de selección, Giovanni González defendió a la Celeste en las Copas América de 2019 y 2021, dos ediciones en las que Uruguay quedó eliminada en cuartos de final. Además, tuvo participación en eliminatorias sudamericanas y, en total, sumó minutos en 17 partidos con la camiseta uruguaya en distintas competiciones en las que no pudo aportar goles ni asistencias.