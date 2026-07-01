A 40 años de ser eliminada por Argentina, Inglaterra vuelve al Azteca en el Mundial: la gran racha de México

El entrenador de Inglaterra, Thomas Tuchel, afirmó este miércoles que sus dirigidos pueden tener dificultades con los 2.240 metros de altitud en Ciudad de México, donde enfrentarán al Tri en los octavos de final del Mundial 2026, y en cuyo estadio, el Azteca, hace 40 años Diego Armando Maradona eliminó a los Tres Leones con dos goles emblemáticos.

Sin embargo, Tuchel no hizo mención a ese partido de cuartos del Mundial del Mundial de México 1986 cuando se le preguntó en rueda de prensa por el estadio de la capital mexicana, y aseguró que aún tiene la cabeza puesta en la trabajada victoria sobre República Democrática del Congo tras haber remontado el partido en Atlanta.

"Todavía no (he pensado sobre eso). Acabo de salir de este partido e intento disfrutarlo, pero es quizás uno de los encuentros más hermosos y emocionantes que se pueden disputar; contra México en el Azteca", explicó el alemán, sin mencionar aquel partido de hace 40 años.

Esta vez el rival será la selección de México liderada por Javier Aguirre, que tiene una gran racha jugando como local: apenas dos derrotas en 89 partidos oficiales, según informó The Sun.

En ese estadio en 'el Pelusa' eliminó a un equipo inglés liderado por Glenn Hoddle y Gary Lineker gracias, primero, a la 'Mano de Dios' y después al considerado como el mejor gol de la historia de los Mundiales, en el que recorrió 60 metros en unos 10 segundos mientras eludía a seis ingleses, incluido el arquero Peter Shilton.

"Nos esperan muchísimos obstáculos. Por no hablar de la altitud, que por supuesto será una gran desventaja, ya que es imposible adaptarse físicamente a ella en solo cuatro días. Y seguramente surgirán más obstáculos, pero estamos preparados para ellos", añadió Tuchel con respecto al encuentro ante México, que estás fijado para el próximo domingo 5 de julio.

Tuchel si habló de otra maldición rota: desde la final que ganó en 1966 Inglaterra no había ganado hasta hoy una eliminatoria mundialista en la que le anotaran primero.

Harry Kane junto con Morgan Rogers y Eberechi Eze tras la clasificación a octavos de final. Foto: ROBERTO SCHMIDT/AFP fotos.

"Esa es una buena señal, muy buena", dijo el expreparador del Paris Saint-Germain, que consideró que la remontada inglesa de hoy "simplemente muestra el nivel de determinación, y el nivel de fe, y de concentración" de la selección que dirige.

Tuchel consideró que su equipo fue hoy el mejor en la cancha y elogió su capacidad para no aceptar la derrota y su insistencia ante el arco congoleño, donde Lionel Mpasi tuvo una actuación estelar que mantuvo a Inglaterra sin goles hasta el minuto 75.

Preguntado sobre la dependencia del equipo de su capitán, Harry Kane, que hoy anotó los dos goles para revertir el partido, el entrenador de Inglaterra aseguró que no contempla jugar sin él.

"Si hubieran pasado unos minutos más sin que lográramos el empate, sin duda hubiera entrado un segundo delantero. Por supuesto, existe la idea de utilizar a Ollie (Watkins) o a Ivan (Toney), pero el plan no es jugar sin Harry (Kane)", explicó.

Después de que Inglaterra saliera refrescada y con mejor juego después de ambas pausas de hidratación, Tuchel dijo que simplemente trata de sacar provecho de una situación que en realidad no le gusta.

"Intento aprovechar al máximo la situación, pero sabén que realmente no me gustan (las pausas de hidratación). Disfruto más del fútbol cuando se desarrolla con un impulso que se va acumulando", dijo.

Con información de EFE.