Tuchel pidió que los niños falten a la escuela para ver a Inglaterra y el gobierno británico salió al cruce

El entrenador de la selección de Inglaterra, Thomas Tuchel, generó un intenso debate en el Reino Unido con una llamativa sugerencia de cara al partido de octavos de final del Mundial 2026 frente a México, que se disputará en la madrugada del lunes para los espectadores británicos.

Tras la agónica clasificación de los Tres Leones frente a República Democrática del Congo, el técnico alemán fue consultado sobre cómo deberían actuar los padres ante el horario del encuentro, que comenzará a la 1:00 de la madrugada (hora del Reino Unido), y no dudó en hacer un pedido poco habitual.

"Escriban una excusa para la escuela y déjenlos ver fútbol. Hay mucha escuela por delante, pero el Mundial es cada cuatro años. Que lo vean. Necesitamos el apoyo de todos y, especialmente, de los niños", expresó Tuchel en conferencia de prensa.

Las declaraciones rápidamente trascendieron el ámbito deportivo y llegaron hasta el gobierno británico, que tomó distancia de la propuesta del seleccionador.

El primer ministro Keir Starmer, a través de un portavoz oficial, fue contundente al afirmar que, si bien la decisión final corresponde a cada familia, "los niños deberían estar en la escuela el lunes". El mensaje del Ejecutivo fue claro: disfrutar del Mundial no debe ir en contra de la asistencia a clases.

La ministra de Educación, Bridget Phillipson, coincidió con esa postura y sostuvo que los estudiantes pueden seguir el partido y asistir igualmente al colegio, mientras que la ministra de Capacidades, Jacqui Smith, remarcó que perder horas de aprendizaje sería un costo demasiado alto por un encuentro de fútbol.

"HAY MUCHA ESCUELA PARA IR, PERO EL MUNDIAL ES CADA CUATRO AÑOS"



Thomas Tuchel pidió que dejen a los chicos en Inglaterra faltar a la escuela para ver los partidos del #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/1iTQAHz3Sd — DSPORTS (@DSports) July 2, 2026

Pese a la negativa del gobierno, el debate continuó creciendo. Algunos centros educativos anunciaron horarios de ingreso más flexibles para el lunes, permitiendo que los alumnos lleguen más tarde tras la histórica cita mundialista, mientras que sindicatos docentes solicitaron que se otorgue autonomía a las escuelas para manejar una situación considerada excepcional.

Inglaterra enfrentará a México en el estadio Azteca con un lugar en los cuartos de final en juego, en un partido que promete paralizar al país. Aunque el gobierno británico espera que, unas horas después del pitazo final, los niños estén igualmente sentados en sus pupitres.

Cuatro décadas después del emblemático partido entre Inglaterra y Argentina de 1986 en el que brilló Diego Armando Maradona, los ingleses volverán al mismo escenario con la mira puesta en los octavos ante El Tri de Javier Aguirre.